Tilinpäätös hyväksyttiin Enonkoskella, yrittäjämyönteisyys puhutti valtuustoa

Enonkosken kunnanvaltuusto hyväksyi tiistaina yksimielisesti ja sen suuremmin kommentoimatta vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Kunnan tulos oli 255 162 euroa alijäämäinen. Toimintakate oli -9 546 722 euroa ja vuosikate 338 971 euroa.

Terveystoimen ostopalvelut 3 627 486 euroa ja sosiaalitoimen ostopalvelut 2 811 082 euroa. Verotuloja kertyi 4 481 189 euroa ja valtionosuuksia 5 335 287 euroa.

Tulosta selittää osaltaan myös verotulojen ennakoitua pienempi kertymä talousarvioon nähden, sekä pienempi kertymä edellisvuoteen nähden. Myös tonttikaupat ja metsän myyntitulot jäivät arvioitu pienemmiksi.

Tilinpäätöstä esitellyt, vs. kunnanjohtajana tovin toiminut kunnaninsinööri Keijo Kemppinen kuitenkin huomautti, että omassa toiminnassaan kunta pysyi talousarviossa ja saavutti jopa säästöjä.

– Esimerkiksi sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa jopa alitettiin annetut raamit, Kemppinen kertasi.

Sekin todettiin, että alijäämäisestä tuloksesta huolimatta Enonkoskella on edelleen suhteellisen hyvä tilanne. Maksuvalmius on aiempien vuosien tapaan mainio, kassavarat olivat tilikauden päättyessä yli 2,7 miljoonaa.

Kunta itsessään on velaton. Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä velkaa on noin 1,8 miljoonaa, mutta sekin on verrattain vähäistä.

– Jos kuntakonsernin, eli enimmäkseen vuokrataloyhtiön velat huomioidaan, on velkamäärä noin 770 euroa asukasta kohti. Muihin kuntiin verrattuna se on vähän, sillä useissa paikoissa summat liikkuvat tuhat-luokassa, Kemppinen sanoi

Enonkosken yksi suurimpia haasteita on huoltosuhde. Ikääntyvien osuus kasvaa rajusti nuorempiin polviin nähden.

Tilinpäätöksen lisäksi valtuusto hyväksyi myös arviointikertomuksen, jonka pääkohtia esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Liukko (kd.).

Onnistumisia oli monella osa-alueella, mutta kehittämisen sanojakin arviointikertomuksessa jaellaan.

Vuoden 2017 arviointikertomuksessa esiin tuodut havainnot oli otettu huomioon ja vastineet on käsitelty asianmukaisesti hallintoelimissä.

Joustavan ja nopean palvelun saanti toteutui tavoitetason mukaisesti, kuten myös vakaalle kuntataloudelle asetetut tavoitteet. Kunta- ja seutuyhteistyöhön liittynyt tiivistyvä yhteistyö palvelutuotannossa toteutui Sosterin kautta.

Johtamisen ja henkilöstön yhteistyön tavoitteet toteutuivat pääosin.

Maapolitiikan ja kaavoituksen tavoitteista Kirkonkylän asemakaavan tarkistaminen on edelleen kesken.

Työilmapiiriin ja työssä jaksamiseen liittyvät tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät edellisvuoden 322 päivästä 510 päivään. Sairauspoissaolojen lisääntyminen johtuu pääosin kahden henkilön pitkästä sairauspoissaolosta.

– Tarkastuslautakunta on pitänyt tärkeänä, että sairauspoissaolojen määrä oli laskenut jo kolmena vuotena peräkkäin. On huolestuttavaa, että vuonna 2018 sairauspoissaolojen määrä on lähtenyt jälleen kasvuun, arviointikertomuksessa todetaan.

Liukko kiinnitti useassa kohdassa huomiota myös siihen, ettei tavoitetasoja ole määritelty niin että toteumaa voitaisiin tarkkaan seurata.

– Mittareita pitäisi laatia niin, että pystyttäisiin seuraamaan toteutumista.

Kehittyvän elinkeinotoimen tavoitteet toteutuivat pääosin. Toteumasta kuitenkin kerrottiin, että suunnitelmallisuutta elinkeinoasioiden ja yrittäjäyhteistyön suhteen kuitenkin edelleen kaivattaisiin.

Tarkastuslautakunta katsoi myös, ettei strategiaan kirjattu yrittäjämyönteisyys toteutunut viime vuonna. Lautakunta edellytti kunnanhallitukselta jatkossa strategian mukaista toimimista.

Yrittäjämyönteisyydestä virisikin valtuustosalissa keskustelua. Kunnan yrittäjämyönteisyys nousi kovaan keskusteluun, kun SUVI-veneet siirsi tuotantonsa Savonlinnaan ja teollisuushalli 2 jäi tyhjilleen Enonkoskella marraskuussa.

Neuvottelua käytiin siitäkin, että yritys olisi siirtänyt jopa koko tuotantonsa Enonkoskelle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) kommentoi, ettei edelleenkään pidä oikeana toimintamenettelynä sitä, että kunta ikään kuin avustaisi yrityksiä tai toimisi jopa lain vastaisesti.

Infran ja puitteiden luomista Niiranen piti tärkeänä kunnan osalta, mutta hän peräänkuulutti että yritystoimintaan liittyvät riskit ja kulut ovat yrittäjän vastuulla.

– Ei kunnan tehtävä ole verorahoista rahoittaa yritysten toimintaa, Niiranen sanoi.

Petri Purhonen (kesk.) osallistui keskusteluun todeten, että Niirasen näkökulmissa on oikeita asioita, mutta muistutti myös että kyllä valtuutettujen joukosta yrittäjämyönteisyyttä löytyy.

– Kaikki ovat tervetulleita ja kunta on varmasti infra, tontti, ynnä muissa asioissa on myötämielinen, Purhonen sanoi

– Onhan se pikkuisen työllistämiskysymyskin. Pitää jotain tehdä, että saataisiin kuntaan vähän nuorempaankin väkeä lisää, Keijo Männynsalo (sd.) jatkoi.

Helena Liukko nosti esiin myös tarkastuslautakunnan ehdotuksen siitä, josko tonttien suhteen voitaisiin pohtia myynnin suoraviivaistamista. Lauri Niiranen kommentoi aihetta todeten, että tällöin joudutaan pohtimaan tarveharkinnasta luopumista. Se on aikanaan on haluttu ottaa käyttöön, jotta tonttikaupoissa voitaisiin suosio vakituista asuinpaikkaa hakevia.

Tonttiasiat nousivat esiin myös Keijo Männynsalon tekemän valtuustoaloitteen muodossa. Männynsalo esitti, että lisämaan oston hinnoittelua muutettaisiin kevyempään suuntaan. Aloitteessa ehdotettiin esimerkiksi sitä, että vapaa-ajan tontilla lisämaan neliöhinta tiputettaisiin 5 eurosta kahteen euroon.

Vaikka aloite menee seuraavaksi kunnanhallituksen purtavaksi, ehdittiin sitä jo tuoreeltaan kommentoimaan.

Pientä päivittelyä kuultiin hinnasta ja sen katsottiin olevan turhan halpaa.

Toisaalta Keijo Kemppinen huomautti, että usein tonttien läheisiltä mailta kunta ei saa juurikaan tuottoa sellaisenaan, kun esimerkiksi metsää voida tuosta noin vain hakata.

Lisämaan myyminen tarkoittaa sitä, että kunnan verotulotkin kasvavat niistä perittävän kiinteistöveron kautta.

Kunnanvaltuusto valitsi valtuuston nykyisen puheenjohtajan Tauno Nurmion (sd.) jatkamaan luottamustehtävässään kaksi seuraavaa vuotta. Ensimmäiseksi valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Kukon (kesk.) tilalle Timo Loikkanen (kesk.) ja toisena valtuuston puheenjohtajana jatkaa Petri Purhonen (kesk.).

Kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin puheenjohtajaksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi Marja Laitinen (sd.). Hallituksessa jatkavat lisäksi Juha Nousiainen (kesk.), Jonna Malmstedt (kesk.), Kati Laukkainen (kesk.), Kari Turunen (kesk.) ja Keijo Männynsalo (sit.).