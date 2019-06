Punkaharjulle metsäbiotalouden näyteikkuna

0

Luonnonvarakeskus tiedotti keskiviikkona, että Punkaharjulle rakennetaan metsäbiotalouden näyteikkunaa, joka toimii tutkimustiedon välittäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena – konkreettisesti ja virtuaalisesti.

Tiedotteessa todetaan, että metsäbiotalouden mahdollisuuksien ymmärtäminen ja niiden hyväksyttävyys ovat keskeisiä menestystekijöitä Suomelle.

Tätä varten Punkaharjulle Savonlinnaan rakennetaan metsäbiotalouden sisältöjä ja mahdollisuuksia monipuolisesti ja -tasoisesti avaava kohde, jossa metsätietoa jaetaan niin konkreettisessa kuin virtuaalisessa muodossa. Virtuaalisia sisältöjä julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella.

Tutkimustiedon siirtäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena toimiva metsäbiotalouden näyteikkuna sijaitsee Punkaharjun tutkimuspuistossa, ja se on lisäksi kaikkien saavutettavissa netissä.

Näyteikkunaa voivat hyödyntää yliopistot, ammattikorkeakoulut ja perusopetus kuin myös alueen matkailutoimijat ja kaikki metsistä ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneet kansalaiset.

Savonlinnan alueella on ainutlaatuinen keskittymä metsäalan osaajia, joilla on kytkentä käytäntöön, tutkimukseen, opetukseen ja matkailuun.

Näyteikkuna rakennetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) johdolla yhdessä Metsämuseo Luston, Metsähallituksen, Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Savonlinnan kesäyliopiston kanssa.

– Hankkeen aihepiiri ja sen vaatima osaamisen kenttä on niin laaja, ettei kaikkea sitä asiantuntemusta ja osaamista ole millään hankkeen toimijalla yksinään. Se vaatii voimien yhdistämistä, erikoistutkija Petteri Vanninen Lukesta sanoo.

Hankkeen johtajana toimiva Vanninen lisää, että näyteikkunaan kytkeytyy useita Itä-Suomen yliopiston biotalouden opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Näyteikkunan perusajatuksena on tarkastella koko metsäbiotaloutta valottamalla sen eri puolia: metsäbiomassaa suomalaisen teollisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä, metsien terveysvaikutuksia sekä luonnonsuojelua ja metsien ekologista monimuotoisuutta.

– Luke tuo rakennettaviin ja digitaalisiin kohteisiin tutkimustietoa ja tarjoaa näyteikkunalle konkreettiset puitteet tutkimusmetsistään, Vanninen kertoo.

Metsämuseo Lusto kehittää hankkeessa uusia keinoja jakaa ja monipuolistaa luotettavaa tietoa metsistä ja niiden eri käyttömuodoista.

– Luston roolina on tuoda hankkeeseen matkailuun, elämystuotantoon, pitkän aikavälin metsäkulttuuriseen näkökulmaan liittyvää osaamista, kertoo johtaja Pekka Äänismaa Lustosta.

Punkaharjulla on jo pitkät perinteet metsäntutkimuksen näyteikkunana. Nyt sitä halutaan avata laajemmin metsäbiotalouden esittelyyn. Punkaharjun vahvuuksina ovat tutkimusmetsäalue monipuolisine kokeineen, alueen metsiin virtuaalisesti sukeltava www.openmetsa.fi -portaali sekä kansallismaiseman vetovoima ja matkailijavirrat. Lisäksi Punkaharjulla sijaitsee Suomen metsämuseo Lusto.

Savonlinnassa on tehty oppimisen ja oppimisympäristöjen kehitystyötä jo yli kymmenen vuoden ajan UEF:n opettajankoulutuksen sekä Luken, Luston, Metsähallituksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä.

Metsäbiotalouden näyteikkuna -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR-ohjelmarahoituksesta. Osarahoittajina ovat Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon yliopistosäätiö ja Punkaharjun matkailu ry.