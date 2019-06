Enonkoskella tapahtumarikas viikko

0

Enonkoski kutsuu jälleen viettämään kalamarkkinoita. 29.kesäkuuta vietettävää perinteeksi muodostunutta tapahtumaa vietetään jo 31. kertaa. Paikalle odotetaan noin 800 kävijää.

- Kojuja tulee olemaan jälleen useampi kymmenen. Ohjelmaa on myös varattu paljon, kertoo Enonkosken kunnalta Pinja Rahikainen.

Tapahtumassa nähdään muun muassa kalankäsittelijä, joka näyttää, kuinka kala perataan ja fileerataan. Tapahtumassa on myös tarjolla kalamaistiaisia ja myynnissä on kala- ja maaseututuotteita. Luvassa on myös erilaisia leikkimielisiä kilpailuja.

- Ohjelmassa on esimerkiksi muikunperkauskisat, jossa ovat itseni lisäksi mukana kisaamassa Enonkosken kunnanjohtaja sekä luottamushenkilöitä, Rahikainen kertoo.

Tapahtumassa on myös ongenkohon heittokilpailu sekä lapsille suunnattu onkikilpailu. Iloista mieltä ja markkinatunnelmaa tapahtumaan luo pitkin päivää esiintyvä tanssiorkesteri Riskit herrat.Tanssijoille on järjestetty tilaa orkesterin luokse.

- Toivotaan hyvää säätä ja osallistujilta intoa onnistua kisoihin. Kilpailut ovat ilmaisia ja niihin voi ilmoittautua paikanpäällä, Rahikainen kertoo.

Hiekanveiston EM-kisat käynnistyvät myös Enonkoskella. Kisailijat saapuvat Enonkoskelle keskiviikkona 26.kesäkuuta. Kisoihin osallistuu muun muassa jo viidettä kertaa enonkoskelainen Sofia Siponen. Tänä vuonna veistosten aiheena on ”Kesätanssi Enonkoskella”.

Avajaistapahtuma, lippumarssi ja Maamme-laulu lauletaan torstaina aamulla, minkä jälkeen alkaa kolmentoista hiekkakasan veistäminen. Perjantaina veistäminen jatkuu, ja lauantaina yleisö saa äänestää parasta veistosta klo 12 alkaen. Kilpailun tulokset ovat valmiina sunnuntaina, jolloin myös järjestetään tapahtuman päätöstilaisuus.

Kalamarkkinat. 29.6. klo 10-14. Koskipuisto, Enonkoskentie 16.

Hiekanveiston EM-kisat. 27.6.-30.6. klo 12-13. Enonkosken tori, Hyypiänniementie 3.