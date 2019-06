Essut ja mummon tupa – Vuokalan myllyn näyttely esittelee esineistöä vuosikymmenten takaa

0

Savonrannan vanha mylly on kesäkuun alusta alkaen kätkenyt sisäänsä tuulahduksen entisaikojen kodeista. Kädentaitajat ry:n kokoama Essu- ja mummontupa -näyttely on tuonut Vuokalan myllyn kolmeen kerrokseen esiliinoja, astioita ja iäkkäitä kalusteita yleisön nähtäville.

– Viime kesänä meillä oli räsymatto- ja raanunäyttely. Ajateltiin ystävän kanssa, että tänäkin kesänä olisi mukavaa pitää näyttely. Ajattelin sitten, että tänne vanhan myllyn miljööseenhän sopisi hyvin mummon tupa teemaksi, kertoo näyttelyä järjestämässä ollut Mirja Suomalainen.

Näyttelyyn on koottu esineistöä useamman vuosikymmenen takaa. Vanhimmat vintage-esineet ja tekstiilit ovat 1950-luvulta ja nostalgiselta 60-luvulta. Tuorein esineistö on puolestaan 1970-luvulta. Esineistöä näyttelyyn löydettiin Savonrannan ympäristöstä, kädentaitajien kodeista ja aitoista.

– Erilaisia essuja on koottu tänne peräti 100 kappaletta, Suomalainen kertoo.

Myllyn toisesta ja kolmannesta kerroksesta löytyy myllyn rakenteisiin sidottuja ja aseteltuja esiliinoja. Mummon tupaa on havainnollistettu neljännessä kerroksessa keittiö- ja kammariteemalla. Paikan päältä löytyy myös iäkäs vauvan kehto sekä kangaspuut, joilla on aikoinaan kudottu säkkejä.

Näyttely on vetänyt kävijöitä hyvin ja kesäkuun alusta alkaen näyttelyyn tutustuneita onkin käynyt jo viitisenkymmentä. Näyttely on tavoittanut hyvin myös ulkomaisia turisteja.

– Täällä on käynyt esimerkiksi Suomeen tutustumassa ollut kolmetoistahenkinen ranskalainen nuorisoryhmä. Monet tulevat myös kesämökkivieraiden kanssa näyttelyä katsomaan.

Myös saksalaiset Sabine Wachter ja Martin Schäffler-Wachter löysivät myllyn Suomen vierailullaan.

– Rakastamme vanhoja esineitä, meillä on kotona esimerkiksi vanhojen radioiden ja kuppien kokoelma. Vanhat esineet välittävät tarinoita aikojen takaa, Sabine Wachter kertoo.

Vuokalan myllyn näyttely

Lamminniementie 6, Savonranta 1.6–31.8. Aukioloajat: 25.6.–31.8. ti-pe klo 10–16 ja lauantaisin 10–14. Ei pääsymaksua.