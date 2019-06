Pieni soutumatka vie Hytermän hienouteen

0

Muutaman sadan metrin souturetki on oikeastaan sopivin tapa saapua Hytermään.

Toki Kerimäellä sijaitsevaan Puruveden todennäköisesti kauneimpaan saareen voi päräyttää omalla muskeliveneelläkin, mutta rauhalliset aironvedot pohjustavat henkisesti parhaiten upean museosaaren mykistävään ilmapiiriin.

Hytermä on luonnon oma luomus. Punkaharjun kaltaista viidenkymmenen hehtaarin harjumaisemaa ei keskelle kirkasta Puruvettä tekemällä tehdä.

Mutta Hytermä on myös Heikki ja Lilli Häyrysen luomus. Kerimäen entinen nimismies, sotakamreeri Heikki Häyrynen, joka keräilyharrastuksensa takia myös Romu-Heikkinä muistetaan rakensi Hytermästä muistomerkin menneille sukupolville.

Ja luontoa kunnioittaen, ehdottomasti. Hytermästä tulikin vuonna 1932 Häyrysten anomuksesta silloisen Mikkelin läänin ensimmäinen luonnonsuojelualue.

Hytermään pääsee vain veneellä. Hälvänsaaren Hytermälahdessa olevalta entiseltä tukkien pudotuspaikalta löytyy kolme soutuvenettä, joita tänä kesänä vuokraa uusi yrittäjä.

Savonlinnalainen ohjelmapalveluyritys ActivityMaker ja sen yrittäjä Jari Naukkarinen tarjoaa omatoimimatkailuun tarkoitettujen vuokraveneiden lisäksi nyt myös opastettuja Hytermän retkiä.

Aiemmin Hytermään on päässyt rantautumaan myös isommilla moottoriveneillä, mutta se vaikeutui, kun saaren omistava Metsähallitus päätti purkaa vanhan laivalaiturin pois.

– Vanha laituri oli rapistunut jo vaaralliseen kuntoon ja se oli pakko purkaa. Uuteen laituriin ei toistaiseksi ole varoja, sanoo puistonhoitaja Anne Pyykönen Metsähallituksesta.

Soutuveneelläkään matka Hytermään ei ole kohtuuton, vain muutamia satoja metrejä.

Vuokraveneet pidetään lukossa, mutta venerantaan on tulossa numerokoodilla lukittu vaja, jossa säilytetään veneiden avaimia ja veneilyliivejä.

– Kun maksaa venevuokran netin kautta, saa samalla vajan numerokoodin ja pääsee ottamaan veneen avaimen sekä liivit. Venevuokran voi maksaa myös Savonlinnan toimipaikkaan, jos maksu ei onnistu nettikaupan kautta, sanoo Jari Naukkarinen.

Isommille ryhmille voidaan järjestää erillinen kuljetus saareen.

ActivityMaker järjestää paljon muitakin luontoretkiä Savonlinnan lähialueella. Linnansaaren kansallispuisto on suosituimpia kohteita.

Jari Naukkarinen uskoo Hytermän vetovoimaan.

– Tuntuu, että saari on löydetty nyt uudelleen, sanoo hän.

Saarta on esitellyt muun muassa YLE, joka teki taannoin Hytermästä oman jutun Egenland-ohjelmasarjaan. Hytermä on myös yhtenä kohteena mukana 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjassa.

Entäpä itse Hytermä?

Kyse on oikeastaan kolmen saaren saariryhmästä, jonka muodostavat Suuri Hytermä, Pieni Hytermä ja Laviasaari. Häyrynen osti saaret 1920-luvulla, sen jälkeen kun puutavarayhtiö oli hakannut niistä myyntikelpoiset puut.

Tänä päivänä Hytermä elää toisen ääripään elämää. Vähitellen rinteille kasvoi vankka männikkö. Metsähallitus poistaa puita luonnonsuojelualueelta vain hyvin harkitusti ja tuulenkaadot saavat rauhassa jäädä konkeloon tai maahan lahoamaan.

Saaren sisällä olevat lammet luovat omaa tunnelmaansa.

Vanhojen esineiden ja luonnon kummallisuuksien kerääminen oli Romu-Heikin intohimo.

Siitä osoituksena ovat saarelle talvikelissä pitäjiltä tuodut vanhat aitat, joihin kerättiin vanhaa esineistöä. Rakennukset ovat nykyään lukitut.

Saarelle tuotiin myös tuulimylly, mutta se tuli tiensä päähän viime vuonna. Metsähallituksen tarkastuksessa myllyn akselin todettiin heikentyneen niin paljon, että mylly kaadettiin turvallisuussyistä. Kunnostaminen törmäsi tässäkin rahapulaan.

Freshabit-varoilla saareen saatiin hiljattain kuitenkin uusia opasteita ja opastettu luontopolku.

Hytermässä käymiseen kannattaakin varata aikaa, sillä saaren olemus avautuu parhaiten harjumaisemia ja hiekkarantoja kierrellen.

Pitkin harjua Romu-Heikki rakennutti kivistä muotoiltuja penkkejä ja pöytiä levähdyspaikoiksi. Niillä voi edelleen pitää evästauon. Avotulen teko saarella on kielletty.

Erilaiset kivirakennelmat ovatkin oleellinen osa Hytermän henkeä. Romu-Heikin erityisen kiinnostuksen kohteena olivat myllynkivet, joita saaresta löytyy satakunta.

Näyttävin rakennelma on eittämättä Työn muistomerkki tai Työnmuisto. Massiivinen kivimonumentti kohoaa koristeineen ja graniittipalloineen yli seitsemän metrin korkeuteen.

Muistomerkiltä hiekkarannalle johtaa leveä portaikko.

Saaren hienoudessa piilee myös tragedia.

Häyryset olivat suunnitelleet viettävänsä vanhuudenpäivänsä Hytermässä, mutta sitä varten kunnostettu huvila paloi keväällä 1942 katolle lentäneen kipinän seurauksena.

Samana vuonna Häyryset lahjoittivat luonnonsuojelualueen rakennuksineen valtiolla.

Seuraavana kesänä Heikki Häyrynen siunattiin Hytermän poveen, Laviasaaren hautausmaahan.

Lilli seurasi perässä kymmenen vuotta myöhemmin.

Myös rakkaat koirat Jaska ja Ami saivat viimeisen lepopaikan Hytermästä.

Häyryset halusivat jättää Hytermän ”tuleville sukupolville iloksi, onneksi ja siunaukseksi.”

Sellaisella kunnioituksella saareen kannattaa myös tutustua.

Hytermän soutuveneitä vuokraa tänä kesänä ohjelmapalveluyrittäjä Jari Naukkarinen. Hytermässä yhtyvät mykistävä, uljas harjuluonto keskellä Puruvettä, vaikuttavat kivirakennelmat ja vanha rakennusperintö.