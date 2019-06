Kohtuullisuutta työelämään

0

Juhannusviikolla käsillä on vuoden ihanin aika, kesän suloisuus kaikessa vehreydessään. Juhannus on taitekohta kohti vähenevää valoa, mutta syksyn pimeitä eivät kesän lapset nyt muistele, vaan nauttivat auringosta, lämpimistä vesistä ja kukkien loistosta.

Lomarauha julistettiin Kerimäen kirkonmäeltä helluntaipäivänä 9. kesäkuuta, ja suuri osa kansasta siirtyy ansaituille lomapäiville nyt juhannukselta. On hyvä, että loman ja levon merkitystä korostetaan aikana, jolloin moni uupuu tai on vaarassa uupua työnsä ääreen.

Sivistyneessäkin yhteiskunnassa asiat, arvostukset ja tilanteet kulkevat monesti äärimmäisyyksien kautta ja suomalainen työelämä käy esimerkkinä tästä. Lukuisilla työpaikoilla on jo pitkään eletty kestämättömällä kehityspolulla, jota ei voida kulkea loputtomiin. Toimintojen tehostamiset ja tehtävien keskittämiset yhä harvempien hartioille, ovat tehneet suuresta osasta työtätekeviä multitaskaajia, eli monen tehtävän yhtäaikaisia suorittajia, halusivatpa nämä sitä tai eivät.

Tällainen työskentelytapa sopii vain harvoille, mutta vahingoittaa lukuisien työtä tekevien aivoja, hermoja ja lopulta mielenterveyttäkin. Työntekijästä kaiken irti puristaminen ei pidemmän päälle kohota tuottavuutta, vaan ajaa ihmiset mielenterveydellisiin ongelmiin, mikä onkin jo merkittävä yksittäinen syy sairaseläkkeelle jäämiseen.

Tehtäväkokonaisuuksia suunniteltaessa on aiheellista ymmärtää ihmisen suorituskyvyn rajat. Työmääräänsä uupuneen tai turhautuneen työntekijät tehot eivät ole parhaimmillaan, mutta omaan työhönsä keskittyvä tekijä saa paljon aikaan, jos tehtävä on mielekäs ja työkuorma kohtuullinen.

