Helmien kirkkaus ei säily enää itsestään

0

Vesi seisoo mutkittelevassa altaassa, jonka alkujaan paljaat penkereet alkavat jo vihertää kasvillisuutta. Lokki kaartaa lammikon keskellä olevalle saarekkeelle, jossa jököttää nuori koivu.

Pienen matkan päässä näkyy Puruvesi. Metsäojista altaaseen tuleva vesi siilautuu järveen rantaluhdan kautta.

Vesistökunnostaja Janne Raassina koppaa rantaviivasta kouraan palan kasvia.

– Tällaista tähän on toivottukin. Käyttää vedessä olevia ravinteita, sanoo mies.

Ollaan Savilahden kosteikolla, Kesälahden kirkonkylän ja kuutostien tuntumassa.

Kosteikko on yksi kymmenistä, ellei sadoista vesiensuojelurakenteista, joita on viime vuosina rakentunut ja tulee koko ajan lisää ympäri Puruvettä järven valuma-alueille.

Miksi näitä tehdään?

– Ihmisen maankäytön vaikutukset ovat alkaneet näkyä Puruvedellä ja Pyhäjärvellä, jotka ovat ainutlaatuisia herkkiä vesistöjä. Tarvitaan muutoksia arkikäytäntöihin, mutta myös paljon toimenpiteitä järvien valuma-alueilla, tiivistää Raassina.

Sinilevä oli Puruvedellä vielä toistakymmentä vuotta sitten tuntematon käsite. Sitten levästä alkoi tulla havaintoja, ensin yksittäisiä ja lopulta hyvinkin laajoja esiintymiä muutamilla lahtialueilla.

– Sinilevät ovat merkki jonkin rajan ylittymisestä. Ne ovat eräs parhaita ja pysäyttävimpiä indikaattoreita järven tilasta. Kun levää löytyy omasta mökkirannasta, kyllä se pysäyttää.

Kontiolahdella asuva Janne Raassina puhuu kokemuksen äänellä. Vesiensuojelu kiinnosti jo opiskeluaikana. Kun mies vuonna 2007 tuli metsäkeskuksen palvelukseen, hän pääsi ensimmäiseksi yhden pienvesien kunnostushankkeen kimppuun.

– Tietoa ei paljon vielä ollut, lyötiin vaan kartta käteen. Siinä menikin kolme vuotta, mutta hyvä niin.

Vesistöjä alettiin huomioida metsätalouden ohjeistuksessa oikeastaan vasta kahdeksankymmenluvulla. Siihen asti oli lähinnä haluttu vain eroon metsien ylimääräisistä vesistä, mihin tarvittiin ojia. Paljon ojia.

Kymmenkunta vuotta sitten oli Raassinan mukaan jo aloiteltu vesistökunnostuksia ja niiden suunnittelua, mutta vakiintuneita käytäntöjä ei vielä ollut. Se ymmärrettiin, että ongelmia on.

Raassina lähti etsimään ongelmia maastosta.

– Jos vesireitin alapäässä havaitaan jotakin, syy löytyy yleensä ylempää. Piti oppia lukemaan luontoa ja sen merkkejä.

Janne Raassina muistuttaa, että vesistöjen pistekuormittajat on usein helppo löytää ja laittaa kuntoon. Näin on tehty pitkälti jo Puruvedelläkin.

Isompi ongelma on, että ihmisen maankäyttö kuormittaa järveä laajalla tavalla. Kaikkialta tulee vähän jotakin ravinteita.

– Vesi pysyy Puruvedessä keskimäärin kaksitoista vuotta ja pitkän viipymän takia järvi on säilynyt näin hyvänä. Samoin on vieressä samankaltaisella Pyhäjärvellä.

– Nämä uniikit järvet ovat samalla myös äärimmäisen herkkiä reagoimaan. Uhkana on, että melko pienellä kuormituksella voidaan saada aikaan isoja reaktioita, varoittaa Raassina.

Janne Raassina teki töitä metsäkeskuksella viisi vuotta ja sen jälkeen saman verran Otso Metsäpalveluille. Vuonna 2016 hän siirtyi itsenäiseksi yrittäjäksi ja perusti toiminimellä Vesistö ja Luontokunnostus Janne Raassinan.

Monivuotinen Freshabit IP Puruvesi -hanke on teettänyt Raassinalla useita vesiensuojelurakenteita, mutta vesistökunnostaja operoi paljon muuallakin ja muiden tahojen kanssa.

Freshabit on tuonut paljon rahaa Puruveden vesiensuojeluun, mutta toiminta-aluekin on laaja. Näkyvää jälkeä halutaan saada eri puolilla järveä.

Raassinan filosofia poikkeaa tästä hieman. Hänen periaatteenaan on, että työn alle otettava alue pitäisi hoitaa kokonaisuutena kuntoon.

– Jos jonkun uoman loppupäähän tehdään iso rakenne, se voi toimia ensiapuna ja ostaa lisäaikaa järvelle. Ongelma ei silti poistu, jos kuormituksen lähdettä ei korjata. Tiedetään myös, että kosteikoille tulee jossain vaiheessa hoitotarvetta.

Raassina painottaa, että kosteikot eivät missään nimessä ole turhia investointeja, mutta niitä tukevia toimenpiteitä tarvitaan valuma-alueilla.

Kosteikkojen teho ravinteiden nappaajina perustuu fysikaalisiin, biologisiin ja kemiallisiin prosesseihin. Kosteikko muodostuu muun muassa eri syvyisistä altaista ja saarekkeista.

Kasvillisuus sitoo ravinteita ja veden liikkeen hidastuessa osa ravinteista sedimentoituu pohjaan.

– Kosteikoissa pyritään vaihteluihin, jotta saadaan aikaan erilaisia prosesseja. Eri kasveilla on omat roolinsa: kun tiedetään miten tietyt lajiryhmät toimivat, luodaan niille edellytyksiä.

Puruveden Freshabit-hankkeessa kehitellään myös erilaisia mallinnuksia, joilla voidaan suunnitella vesiensuojelua.

– Raameja voi kyllä asettaa, mutta luonnossa on kuitenkin paljon muuttujia. Varsinkaan Puruvesi ei istu yleisiin normeihin, muistuttaa Janne Raassina.

Jos paikallisilla tahoilla on aktiivisuutta vesiensuojeluun, rahoituskanaviakin löytyy Raassinan mukaan lukuisia.

Pro Puruvesi ry on täällä tunnetuin toimija, mutta Raassina nostaa Pro Ruokojärvi-yhdistyksen yhtenä malliesimerkkinä nopeasta toiminnasta.

Kerimäen Ruokojärvi on pieni sisäjärvi, joka laskee Puruveteen. Paikalliset ihmiset havahtuivat Ruokojärven heikentyneestä tilasta ja nyt on vetämässä rahoitushakemuksia useampaan kunnostusosioon.

– Kaikki mitä tapahtuu Ruokojärvellä, vaikuttaa myös Puruveden kuntoon. Kun siellä tehdään laaja toimenpiteiden kirjo, voidaan saada yksi valuma-alue kokonaan kuntoon.

Savilahden kosteikko Kesälahden kirkonkylän liepeillä on yksi vesistökunnostaja Janne Raassinan suunnittelemista ja toteuttamista vesiensuojelurakenteista. Kosteikkoon on jo alkanut muodostua kasvillisuutta, joka sitoo ravinteita.