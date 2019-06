Marjakausi on jo käsillä. Kirmasten tilalla Kerimäellä on honeoyeta päästy poimimaan. Jussi Kirmasen toiveissa on, että kesäpäiviin mahtuisi myös hieman sadetta. – Suht hyvä tilanne on kuitenkin, eikä meidän ole tarvinnut itselle kastella kuin yhtä palstaa vähän. Kosteus pysyy tällä alueella maaperässä kohtuu hyvin.