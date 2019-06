Kerimäen Kallunmäen ensimmäinen kirkko valmistui 375 vuotta sitten – Kallunmäen kesäkirkko juhannuksena

0

Kerimäen entisten kirkkojen kirkonmäellä, Kallunmäellä järjestetään perinteinen kesäkirkko juhannussunnuntaina. Kesäkirkko pidetään kansanlaulumessuna 23. kesäkuuta klo 10 alkaen. Kanttorina on Maria Padatsu, liturgina ja saarnaajana rovasti Toivo Loikkanen.

Kallunmäen messun yhteydessä muistellaan myös Kerimäen kirkkopitäjän alkuvaiheita. Ensimmäinen kirkko valmistui vuonna 1644 ja seurakunta perustettiin pari vuotta aikaisemmin vuonna 1642 erottamalla se Säämingistä omaksi seurakunnakseen. Säämingin itäiset osat muodostivat Kerimäen seurakunnan, johon kuuluivat tuolloin Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun ja Savonrannan alueet sekä Moinsalmi.

Kerimäki on tunnettu suuresta puukirkostaan, joka otettiin käyttöön 171 vuotta sitten v. 1848.

Moni ei tiedä, että seurakunnan keskuspaikka oli ison kirkon rakentamiseen saakka Kerimäen kylässä, joka nykyisin tunnetaan Silvolan kyläkuntana. Seurakunnan keskuspaikka, kirkonkylä sijaitsi siis Kerimäen kylässä 1642-1848.

Seurakunnan alkuvaiheita ja Kallunmäen vaiheita on koottu myös kirjaksi. Vuonna 2011 ilmestyi Reijo Pakarisen ja Esko Mielosen kirja Kallunmäki (Kirjapakari 2011). Siinä on myös hiljattain kuolleen Kallunmäen ja Kerimäen historian tallettajan Esko Mielosen kokoamaa aineistoa ja perimätietoa.

Kallunmäellä tiedetään olleen kolme tai todennäköisemmin neljä kirkkoa. Niiden v. 1978 valmistunut muistomerkki on viimeisen Kallunmäen kirkon alttarialueen paikalla ja toimii kesäkirkkojen ”alttaritauluna”. Kallunmäen kirkonmäelle kunnostettiin kylätoimikunnan ja seurakunnan toimesta kesällä 1987 myös vanha katettu hauta, johon rakennettiin uusi katos. Kyseisen haudan arvelleen olleen Nojanmaan kartanon sukuhauta, johon viimeksi haudattiin Henrik Jacob Rönnholm. Esko Mielonen oli keskeinen henkilö tässäkin hankkeessa.

Kallunmäen kesämessussa kävijöitä on huvittanut yksi luonnon muovaama yksityiskohta. ”Kuulijoita” tai osallistujia kirkossa on nimittäin lukemattomia, sillä kirkkopaikan saarnatuolin vieressä on aktiivisessa käytössä oleva suuri muurahaispesä. Sitä ei ole tohdittu hävittää.

Kansanlaulumessu Kallunmäen kirkonmäellä su 23.6.2019 klo 10 (kirkossa ei messua). Kahvitarjoilu messun jälkeen.