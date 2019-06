Lastenhoitoavusta helpotusta Siun soten henkilökunnalle

0

Työn- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Siun sote -kuntayhtymä onkin tänä vuonna keksinyt uudenlaisia keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Siun sote palkkasi paristasadasta kesätyöntekijästä 56 nuorta henkilökunnan koteihin lastenhoitoavuksi.

– Ajatus lähti työvuorosuunnittelun problematiikasta ja siitä, miten me saataisiin helpotettua henkilökunnan arkea pienten koululaisten lomien aikana. Onhan se hankala yhtälö työnantajallekin. Meillä täytyy kuitenkin aina olla paikalla riittävästi myös vakituista ja kokenutta henkilökuntaa, kertoo Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen kokeilun taustoista.

Siun sote tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan kahdellesadalle 17–18-vuotiaalle nuorelle. Kolmannes lastenhoitoavuksi palkatuista nuorista opiskelee sote-alalle, ja lastenhoitajina työskentelevien nuorten valinta tehtiin yhteistyössä koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Kesätyöntekijää pystyivät puolestaan hakemaan Siun soten työntekijät, joilla on alakoulun ensimmäisillä luokilla olevia, 7–9-vuotiaita lapsia. Siun sote maksaa lastenhoitajina työskentelevien nuorten palkat ja hoitaa muut työnantajavelvoitteet. Lastenhoidon pelisäännöistä on kuitenkin sovittu erikseen perheen vanhempien ja kesänuoren tekemällä yhteisellä sopimuksella.

– Kyllähän tässä jouduttiin vähän erilaisia asioita pohtimaan kuin tavallisesti kesätyöntekijöitä palkatessa. Näyttää siltä, että sujuvat käytännöt on löydetty. Henkilöstöltä on tullut paljon kiitosta kesätyöntekijämahdollisuudesta, ja myös nuoret ovat tykänneet, kertoo työvoimakoordinaattori Anne Tuovinen Siun soten rekrytointipalvelusta.

Bjerregård Madsen uskoo, että lastenhoitokesätöitä on tarjolla tulevinakin kesinä.

– Päätöksiä ei toki ensi vuodesta ole vielä tehty, mutta näyttää siltä että kesätyöntekijöistä ovat hyötyneet sekä työntekijät että työnantaja. Työvuorosuunnittelun ongelmana on ollut vuosilomien kasautuminen esimerkiksi elokuun ensimmäisille viikoille ennen koulujen alkua. Kesätyöntekijäjärjestelyllä on omalta osaltaan saatu helpotettua lomasuunnittelua, ja sellaisia järjestelyjä tarvitsemme lisää, toteaa Bjerregård Madsen.