Viestintäpäälliköksi valittiin filosofian maisteri (FM) Niina Mustonen. Tehtävä kiinnosti, sillä hakijoita tehtävään oli 12. Viestintäpäällikön tehtävä on uusi kaupungin organisaatiossa ja tehtävä on vakinainen.

Viestintäpäällikön tehtävänä on kaupungin tiedottamisen, viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen.

Niina Mustonen aloittaa työt Kiteellä 5. elokuuta.