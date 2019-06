Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen Kruunupuiston 50-vuotisjuhlassa

0

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kannattaa siirtymistä rekisteröitymismenettelyyn Kelan rahoituksen piiriin kuuluvissa etuuspalveluissa sekä kuntien vastuulla olevissa vammaisten ja iäkkäiden asumispalveluissa.

Aaltonen puhui tiistaina Kruunupuiston 50-vuotisjuhlassa Punkaharjulla.

– Rekisteröitymismenettely perustuu kriteereihin, joiden täytyttyä palveluntuottaja pääsee järjestelmään, josta asiakas tekee valinnan. Tämä on mainittu uudessa hallitusohjelmassa, ja tätä prosessia kehitämme yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, Aaltonen sanoi. Hänen mielestään Kruunupuisto on edelläkävijä Suomessa asiakkaan tarpeista lähtevän kuntoutuksen tuottajana.

Aaltonen kertoi, että professori Matti Äyräpää löysi Kruunupuiston paikan sattumalta. Takaharjusta syntyi 1900-luvun alussa Suomen ensimmäinen keuhkotautiparantola. Äyräpää oli sitkeä perustellessaan, miksi juuri keuhkoparantolan kannatti olla kaukana, mutta näin kauniilla paikalla.

Kruunupuistolla on ollut monta vaihetta. 1900-luvun alun parantolasta sotasairaalaksi 1940-luvulla, 1950-luvulla sotilasparantolaksi ja siitä Punkaharjun kuntoutuslaitokseksi 1960-luvun lopulla.

Vuonna 1975 laitoksen nimi muuttui kuntoutussairaalaksi. Siinä vaiheessa kuntoutuksen tarve oli sotainvalidien ja laajemminkin sotaveteraanien kuntouttaminen. Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen ja Mikkelin läänin maaherrana ja veteraanien asioissa vahvasti toiminut Urho Kiukas ymmärsivät, mitkä jäljet sota oli jättänyt sotilaihin, heidän vaimoihinsa, leskiin.

-Myös virolaiset maamme puolustajat olivat ja ovat edelleen tämän paikan kunniavieraita.

Laitos- ja sairaala-sanoista haluttiin eroon 2000-luvulla. Näin nimi muuttui Punkaharjun kuntoutuskeskukseksi ja 50 vuotta sitten Kruunupuistoksi – Punkaharjun kuntoutuskeskukseksi.

– Kun urani alkuaikoina toimin Punkaharjulla kuntayhtymän vanhainkodin johtajana ja sitten sosiaalisihteerinä ja -johtajana Savonlinnassa, tutustuin silloiseen Punkaharjun kuntoutussairaalaan. Kävin täällä oman isäni veteraanikuntoutuksen aikoina useita kertoja ja monissa juhlissa, sillä tämä oli pidetty pitopaikka.

Kruunupuisto ja sitä edeltäneet laitokset ja sairaalat ovat aina kuntouttaneet oman aikansa tarpeiden mukaan. Kuntoutus on muuttunut kaiken aikaa ja tulee jatkossakin muuttumaan. Siksi on tärkeä olla tulevaisuuden kuntoutuksen rakentamisessa mieluummin pari metriä edellä kuin opittuja kuntoutuksen muotoja kopioiva.

Kruunupuisto on tämä edelläkävijä ollut ja nykyinen luottamusjoukko, johto ja henkilöstö ovat sitä edelleen. Kuntoutus ei ole vain lääkinnällinen termi. Se ei ole vain terveydenhuollon palvelu eikä vain yksi toimintamalli. Se on kestävän kehityksen, ihmisen omatoimisuutta tukevan ja ennakoivan sekä laajan toiminnan malli.

Hallitusohjelma nojaa työllisyystavoitteessaan erityisesti osatyökykyisten työllisyyden parantamiseen. Tavoite on vaativa erityisesti ammatillisen kuntoutuksen osalta. Juuri eilen julkaisimme Kelassa tutkimustulokset kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Tulosten mukaan työ- tai opiskelukykynsä vähintään hyväksi arvioineiden kuntoutujien osuus suureni kuntoutuksen aikana. Myös niiden osuus suureni, jotka uskoivat melko varmasti pystyvänsä kahden vuoden kuluttua työskentelemään koulutustaan ja kokemustaan vastaavassa työssä tai selviämään työssä ja opiskelussa. Niin elämänlaadun kuin fyysisen toimintakyvyn koettiin parantuneen. Ilman kuntoutusta hallituksen työllisyystavoite ei tältä osin onnistu. Ilman uusia kuntoutuksen innovaatioita tämä tavoite ei onnistu.

Työllistyminen on kuntoutuksen tärkeä tavoite. Toinen yhtä tärkeä on toimintakyky. Suomalaiset ikääntyvät nopeasti, ja ikääntyneiden kuntoutus on jäänyt liian vähälle huomiolle. Se on perusterveydenhuollon vastuulla, mutta aivan liian usein heikosti hoidettu. Kun kuntoutuskomitean toimeenpanoa jatketaan tällä hallituskaudella, toivoisin näitä kahta tavoitetta toteutuvaksi: nuoret työhön, ei eläkkeelle, ja eläkeläiset toimintaan, ei huollettavaksi.

– Olemme menossa kuntoutuksessa oikeaan suuntaan, mutta haasteita riittää yhä.

Kuntoutus on jakaantunut monelle taholle, ja se aiheuttaa asiakkaalle usein tarpeetonta vaivaa ja epätietoisuutta. Kolmella taholla, eli Kelalla, kunnallisella järjestelmällä ja työeläkeyhtiöillä, on kuntoutuksessa oma tärkeä tehtävänsä ja asemansa. Rahat ja rajat eivät saisi olla määrittävä tekijä, vaan olennaista on asiakkaan etu ja hänen saama palvelu. Tietosuoja saattaa olla niin tiukka, että se ei hyvästä tahdosta huolimatta mahdollista asiakkaan parhaaksi tapahtuvaa keskinäistä tiedonvaihtoa. Eri toimijoiden on uudistuttava yhteistyössä, koska se takaa parhaan vaikuttavuuden.

Valtakunnallisuus ja paikallisuus ovat molemmat kuntoutuksessa tärkeitä. Yhdenvertaisuuden tulee toteutua riippumatta siitä, missä asiakas asuu. Se on iso tavoite. Samalla asiakkaalle tulee suoda hänen tarpeista lähtevä kuntoutus. Tavoitteena tulee olla asiakkaan valitsema palvelu, erilaisten hakumuotojen, myös suullisen hakemisen kehittäminen, moniammatillinen yhteistyö ja kuntoutuksen saamisen nopeus kuten suorapäätösmallin käyttöönotto.

Kela on tärkeä kuntoutuksen kehittäjä. Kuntoutamme lähes puolella miljardilla joka vuosi. Kelassa on tehty hyvää kehittämistyötä monella alueella, voin sen muitta mutkitta todeta. Ammatillisessa kuntoutuksessa olemme tukeneet hakijan osallistumista tarvearviointiin ja motivaation hahmottamiseen. Asiantuntijoiden tuki tässä vaiheessa on tärkeää. Nuorten kohdalla kuntoutukseen hakeminen ilman diagnoosia ja kuntoutusrahan saaminen opiskeluun tähtäävän kuntoutuksen ajalle on mahdollistettu. Aikuisten avomuotoista kuntoutusta on kehitetty. Ikääntyneiden ryhmämuotoista kuntoutusta ja omaishoitajien kuntoutuskursseja on lisätty.

Kelassa käynnistettiin viime syksyllä kuntoutuksen hankintaan liittyvä selvitys- ja kehitystyö. Asiakas- ja palveluntuottaja-arvioinnissa todettiin, että Kela osaa hankinnan juridiset vaiheet erinomaisesti. Kehittämistarpeita nähtiin asiakkaiden ja palvelujentuottajien kanssa tehtävässä yhteistyössä, asiakaslähtöisyydessä ja laadun kriteerien kehittämisessä. Hankintaprosessi edellyttää kilpailuttamisen ja joissakin etuuspalveluissa, kuten kuntoutuspalvelu ja tulkkipalvelut, asiakkaan asema jää torsoksi.

– Kannatan vahvasti näissä Kelan rahoituksen piiriin kuuluvissa etuuspalveluissa ja kuntien vastuulla olevissa vammaisten ja iäkkäiden asumispalveluissa siirtymistä rekisteröitymismenettelyyn. Tätä prosessia olemme nyt yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kehittämässä, ja sitä koskeva maininta on uudessa hallitusohjelmassa. Lyhyesti todeten rekisteröitymismenettely perustuu kriteereihin, joiden täytyttyä palveluntuottaja pääsee järjestelmään, josta asiakas tekee valinnan.

Kruunupuisto on hyvässä vedossa. Sitä vetoa antaa kuntoutuskeskuksen henkilökunta ja johto. Se kuuntelee ympäristöä. Paras tieto on ollut ja on jo mainittujen nimien lisäksi paikallisilla päättäjillä kuten Erkki Tynkkysellä, Pekka Nousiaisella ja Hannu Ronkaisella ja varmasti usealla muulla, jotka ovat mukana työntekijöinä, päättäjinä ja sidosryhmävaikuttajina Kruunupuiston arjessa.