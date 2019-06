Suojelun perusteet tutuiksi naismetsänomistajille – Naisenergiaa metsiin -hanke järjesti metsäretken suojelukohteille.

0

Uusi hallitus korottaa merkittävästi vapaaehtoisen metsiensuojelun rahoitusta.

– Edellisen lama söi rahoitusta, mutta nyt tilanne korjaantuu, kertoo Etelä-Savon Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen uuden hallitusohjelman sisällöstä. Rahoituksen korotuksen myötä myös Etelä-Suomen suot saadaan Metso-suojeluohjelman piiriin.

Heikkinen oli oppaana Naisenergiaa metsiin -hankkeen järjestämällä retkellä, jossa tutustuttiin Savonlinnan seudulla sijaitseviin metsiensuojelun ja luonnonhoidon kohteisiin.

Naisenergiaa metsiin -hanke on Etelä-Savon alueella toimiva neuvontahanke, jonka vetäjänä toimii Suomen metsäkeskus.

Tavoitteena on neuvonnan, tiedotuksen ja verkostoitumismahdollisuuksien keinoin auttaa ja kannustaa alueen naismetsänomistajia ottamaan aktiivinen ja suunnitelmallinen ote metsäomaisuutensa hoitoon ja käyttöön.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Metsäkeskuksen kumppaneina naisille suunnattua metsäretkeä olivat järjestämässä Ely-keskus ja UPM Metsä, jonka kulotuskohteeseen retkeläiset kävivät tutustumassa.

Päivän mittaiselle retkelle osallistui 26 naista, jotka saivat tutustua sekä pysyvien että määräaikaisten sopimusten suojelukohteisiin. Retkeläisille näytettiin myös esimerkkejä suojeluperusteiden ja korvausten määrittelystä.

Kerimäen Anttolassa tutustuttiin suojelukohteelle, jossa metsä on saanut kehittyä luonnontilaisena ja koskemattomana jo pitkään.

30 hehtaarin laajuinen kohde on harvinaisen laaja yksityisen omistama suojelualue. Lehtipuuvaltaisessa metsässä on tavattu muiden muassa valkoselkätikkaa ja liito-orava.

Uukuniemeläiset Anne Tiitta ja Tuula Ketolainen olivat tyytyväisiä retken antiin, tosin maastokohteilla itikat olivat jossain määrin kiusana.

Tuula Ketolaiselle metsänhoito on työtä, jonka puitteissa hän on tänäkin keväänä päässyt istuttamaan taimia ja myös taimikon raivaus on tuttua työtä.

– Metsänhoitotyöt ovat siinä mielessä mukavia, että niissä näkee kättensä jäljen. Kun itse tekee työt niin paljon tulee myös katseltua ja mietittyä, mitä pitäisi missäkin kohteessa tehdä, Ketolainen kertoo.

Anne Tiitta hoitaa metsää yhdessä miehensä kanssa.

– Polttopuita olen kasannut ja istuttanut taimia, hän sanoo. Metso-suojelukohteille suuntautunut metsäretki kiinnosti Tiittaa erityisesti, koska hänellä on omassa metsässään pieni kohde, josta on tehty suojelusopimus.

Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Soile Hiitola kertoi, että tieto yksityisen suojelun mahdollisuuksista on alkanut mennä perille metsänomistajaväelle ja suojelu osataan jo ottaa huomioon yhtenä metsänhoidon mahdollisuutena.

– Maanomistaja saa tuloa suojelusta, josta voi tehdä joko pysyvän tai määräaikaisen sopimuksen. Luonnonsuojelualueen perustaminen on uudenlainen metsänomistuksen muoto, Hiitola kertoi.