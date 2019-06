Mäkättävä päkä taivaalla on taivaanvuohi

0

Taivaanvuohen äänellä on päästy melkein miljonääriksi ja voitettu lintukaraoke-kilpailuja. Kun kysymys kuuluu, mistä taivaanvuohen mäkättävä ääni syntyy, väärä vastaus on esimerkiksi linnun nokasta tai kurkusta. Oikea vaihtoehto on: maata kohti syöksyvän linnun ulommista pyrstösulista, jotka väpättävät ilmavirrassa.

Taivaanvuohi kuuluu kahlaajiin ja kurppiin, joilla kaikilla on omalaatuisia soidinmenoja. Jos taivaanvuohi ei mäkätä, se nikottelee kurkkuvärkillään.

Taivaanvuohen soidinta voi kuulla soilla, rantaniityillä, luhtarannoilla ja joskus hakkuillakin, joilla on soistuvia painanteita. Tällaisia elinympäristöjä löytyy Puruveden seudulta runsaasti, sillä vuoteen 2010 ulottuneen lintuatlastutkimuksen mukaan lajin pesintöjä tai reviireitä on ollut useimmissa 10×10 kilometrin tutkimusruuduissa. Vain karuimmilta Puruveden rannoilta taivaanvuohi puuttuu.

Taivaanvuohi ei ole kovin vaatelias elinympäristönsä suhteen, mutta monien muiden kahlaajien lailla sen kanta on ollut laskusuunnassa. Suomessa taivaanvuohi on rauhoitettu, mutta talvehtimisalueilla Euroopassa tavoiteltu saalis, jonka poukkoileva lentorata kiehtoo haulikonkäyttäjää. Sillä voi olla osansa lajin vähenemiseen.