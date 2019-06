Kuka olet, kesätoimittaja?

0

“Kuka olet” lienee vaikeimpia kysymyksiä, joita kulttuurimme sisältää. Kysyvä pronomini ja yksikön toisessa persoonassa oleva preesens-muotoinen verbi muodostavat kokonaisuuden, johon ei voi vastata tyhjentävästi.

Tästä selostuksesta voinee kuitenkin päätellä, että olen niitä pahimmanlaatuisia yliopisto-opiskelijoita, “huuhaa”-humanisteja. Koska tuntuu tässä elämänvaiheessa luonnollisimmalta määritellä itensä opintojen kautta, kerrottakoon että pääaineeni on kirjallisuustiede ja sivuaineeni suomen kieli.

Puruvesi-lehteen olen ilmaantunut Joensuusta, tuosta humanismin ja opettaja-opintojen kehdosta. Nyt asustan kesän Savonlinnassa koirani sekä kämppikseni kanssa. Ajan ahkerasti pienellä Puntollani pitkin Puruvettä ympäröiviä alueita. Esimakua Savonlinnan alueen kesästä on jo saatu vierailemalla muutamissa eri tapahtumissa.

Olen ollut tarkkailijana niin Enonkoskella vesiaiheisessa valokuvausnäyttelyssä kuin Kerimäen lomarauhan julistamisessakin. Olen päässyt jututtamaan kiinnostavia ihmisiä, mikä on tämän työn parasta antia.

Mitä tiesin etukäteen Savonlinnan ja Puruveden seuduista? No ainakin, humanismin nimissä, tiesin että täältä löytyy esimerkiksi saamen kielestä peräisin olevaa paikannimistöä. Maailman suurin ja keltaisin puukirkko oli myös tuttu paikka. Tiesin myös, että Joel Lehtonen on kotoisin etelä-Savosta, ja että Putkinotkon Rosina lähtee ostoksille Savonlinnaan. On Lehtosen harjoittamasta rujosta ihmiskuvauksesta mitä mieltä hyvänsä, välittyy teoksista kuitenkin myös kotiseuturakkautta. Kirkkaiden järvien ja korkeiden harjujen kunnassa on mahdotonta olla tuntematta ylpeyttä maisemistamme.

Maisemien ihastelu ja oman muuttokokemukseni pohtiminen on jotanut minut miettimään asuinpaikan vaihtamisen vaikeutta. Monissa puheenvuoroissa korostuu kansalaisten velvollisuus vaihtaa asuinpaikkaa työpaikan perusteella. Muuttokuviossa perhe voi jäädä kauas eikä asioiden järjestely uudessa paikassa ole koskaan yksinkertaista. Myös sosiaaliset piirit muuttuvat, kun ystävät jäävät lähtöpaikkaan. Omalla kohdallani asiat järjestyivät onneksi suhteellisen hyvin, asuuhan tällä paikkakunnalla sentään myös pätevä anoppini.

Tältä kesältä odotan paljon sekä ajokilometrejä että mielenkiintoisia juttukeikkoja, maaseutumaisemia sekä valokuvaamista. Kiitän jo etukäteen lukijoita tästä kesästä, ja kenties kohtaammekin joissakin Savonlinnan kesän lukuisista kesätapahtumista.

Outi Lankinen

Kirjoittaja on Puruvesi-lehden kesätoimittaja