Metsäpalovaroitus on annettu Pohjois-Karjalaan ja avotulen teko on kielletty koko maakunnassa.

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen.

Ilmatieteen laitos myös huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti