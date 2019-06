Miljoona kuutiota Kertopuuta myyty Suomeen

0

Metsä Wood on valmistanut Suomen markkinoille jo miljoona kuutiometriä, eli noin 25 000 rekkalastillista, Kerto LVL:ää. Yhtiö valmistaa tuotetta Punkaharjulla ja Lohjalla. Uusi tuotantolinja Punkaharjulle avattiin huhti-toukokuussa.

Miljoonan kuution merkkipaalun ylittänyt paketti luovutettiin 7. kesäkuuta aurinkoisessa säässä Lohjan tehtaalla Woodcompille, Metsä Woodin pitkäaikaiselle asiakkaalle. Kaiken kaikkiaan Kerto LVL:n tuotanto ylitti viime vuoden lopussa jo 4 miljoonan kuution rajan.

Havupuuviluista valmistettava kevyt ja kestävä Kerto® LVL, eli kertopuu, on suomalaisten hyvin tuntema tuote.

– Täällä Suomessa Kertoa osataan käyttää siinä missä muutakin puutavaraa. Kertoa käytetään useimmiten rakennusten kantavissa rakenteissa”, kertoo Metsä Woodin myyntipäällikkö Kari Kemppainen.

Useimpien rautakauppojenkin hyllystä löytyvän tuotteen valmistus aloitettiin Punkaharjulla jo 70-luvulla. Viime vuosina Metsä Woodin emoyhtiö Metsä Group on investoinut Kerto LVL:n tuotantoon vahvasti. Punkaharjun uutta tuotantolinjaa edeltävä uusi linja avattiin loppukesästä 2017 Lohjalla.

Ympäristöystävällistä rakentamista Kerto LVL:n avulla

Kaupungistuminen kiihtyy ja luo valtavasti painetta asuntorakentamiseen. Nykyisellään rakentaminen tuottaa 30 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, ja on selvää, että kurssi pitää kääntää. Tarvitaan ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja.

Kerto LVL:n käyttö rakentamisessa on viimeisen vuoden ajan ollut erittäin hyvää. Kysynnän kasvu kiihtyy erityisesti teollisen puurakentamisen yleistymisen myötä.

Keskeinen kilpailutekijä kaupunkirakentamisessa on rakentamisen nopeus. Kerto LVL:ään perustuvien elementtien ja moduulien teollinen esivalmistus nopeuttaa rakennusprosessia, ja tekee puutuotteista erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisemmille rakennusmateriaaleille.

-Metsä Wood on Euroopan suurin LVL:n valmistaja ja palvelukykymme on vertaansa vailla. Meillä on 40 vuoden kokemus Kerton valmistuksesta, myynnistä ja asiakaspalvelusta, sellaista ei ole kenelläkään muulla, sanoo Virva Juhola, Metsä Woodin myyntijohtaja.

-Vaikka suuri osa Kerto-tuotannosta menee vientiin, Suomi on meille tärkeä markkina-alue.