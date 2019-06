Kesäkohinaa ja harmonikkafestivaalia Enonkoskella

0

Tuleva viikonloppu on Enonkoskella tapahtumantäyteinen. Pieni harmonikkafestivaali järjestetään jo neljännen kerran. 14-16. kesäkuuta järjestettävään festivaalin ohjelmistossa on niin konsertteja, lavatansseja kuin harmonikansoiton opetustakin.

Ohjelma alkaa perjantaina kello 18 Kisalan seurantalolta Harmonikan vieraana -konsertilla. Ilalla tapahtuma jatkuu Lomakansan karaokella. Lauantain ohjelma alkaa puolestaan kello 14 harmonikkakurssilla, joka järjestetään Café Enonkoskella. Kurssin jälkeen kuullaan Seppo Soittilan jutustelua harmonikan tahdissa. Myöhään alkuillasta yleisöä viihdyttää Hilpeästi haitarilla -konsertti, jossa soittaa muun muassa Kultainen harmonikka 2018 -voittaja Janina Suihkola. Loppuillasta yleisöä liikutetaan lavatanssien merkeissä.

Enonkosken KesäKohinat avaavat lauantaina Enonkosken kesäkauden. Lauantaina 15. kesäkuuta on Kohinoiden tiimoilta ohjelmaa tarjolla kello 10-14

Tapahtuma-alueena on Enonkosken kosken, torin ja keskustaajaman alue kivijalkakauppoineen ja palveluineen. KesäKohinat avataan kosken kukituksella Enonkosken sillalla. Sen jälkeen pidetään Pietari Makkosen kävelytien Penkkireitin avajaiset. Lähtö on torin opastetaulun luota.

Puoliltapäivin on vuorossa Koirapuiston avajaiset, Toivonniemessä. Ensimmäinen parituntisen aikana on tarjolla myös maksutonta Kirsin Tallin Poniratsastusta Pietari Makkosen kävelytiellä. Maitolaiturilla puolestaan on kasvomaalausta. Torilla markkinameininkiä on koko tapahtuman ajan. Teatteri Kolmen Korpin Pellet viihdyttävät väkeä ja Anssi Muhonen tarjoaa hevoskärrikyytiä kylän raitilla.

Ilmaisohjelmana on lisäksi SUP-lautailua Potaattiniemen uimarannalla, Activity Makerin pomppulinna ja väripanosammunta Maitolaiturilla, sekä OloKeskuksen Markuksen ja Catarinan Elämykselliset Äänimatkat Nuorisotilassa.