Mikko Tukiaisen yksi työkohde valmistuu Luston piha-alueella ja sitä pääsee katsastamaan myös Metkujen aikaan viikonloppuna. Saunarakennus on noin 25 neliön kokoinen ja valmiiseen rakennukseen menee noin 350 metriä puuta. Suurin hirsirakennus, jonka Tukiainen on tähän mennessä on tehnyt, vaati noin 700 metriä hirttä.