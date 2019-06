Esitys: lukiot ja ammattiopisto saman hallinnon alle – Savonlinnan sivistyslauta-kunta linjasi säästöpakettinsa

0

Savonlinnan kaupunginvaltuusto saa juhannuksen jälkeen päätettäväkseen sivistyslautakunnan viime viikolla tekemän kahden miljoonan euron säästöpaketin.

Lautakunnan esitys syntyi tiukan äänestyksen pohjalta.

Voimaan jääneeseen puheenjohtaja Jonne Tynkkysen (kesk.) tekemään muutosesitykseen sisältyy lukion tulosalueen ja lukio-opetuksen järjestämisvastuiden siirtäminen Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle, samaan hallintoon Samiedun kanssa. Säästö vuonna 2020 olisi 200 000 euroa, sekä vuosina 2021 ja 2022 500 000 euroa.

Määräaikaisten opettajien kesäpalkan palkkavarausta esitetään käytettäväksi toimintamenoleikkauksiin myös, säästö olisi vuosittain 230 000 euroa.

Kaupungin avustustoiminnan uudelleen organisointia ja järkevöittämistä esitetään tehtäväksi niin, että vuosittain saataisiin 50 000 euron säästö.

Myös Verson jäsenyydestä luopumista esitetään, se toisi 7 000 euron vuosittaisen säästön.

Lautakunnan jäsenet Karoliina Helander (sd.) ja Karri Tahvanainen (vihr.) tekivät kokouksessa myös muutosesitykset.

Tahvanaisen esitys raukesi kannattamattomana.

Helanderin esityksessä oli mukana esimerkiksi kouluverkon supistamisen toteuttaminen virkamies valmistelun mukaisesti sekä, avustusten prosenttiperusteisia leikkauksia ja Savonrannan kirjaston lakkauttaminen.

Tynkkysen ja Helanderin esitykset jakoivat äänet tasan 5-5. Puheenjohtajan ääni ratkaisi asian.

Lopuksi oli vastakkainen Tynkkysen muutosesitys ja vs- sivistystoimenjohtajan alkuperäinen esitys.

Vs. sivistystoimenjohtajan esityksen puolesta annettiin viisi ääntä ja Tynkkysen esityksen puolesta kuusi ääntä.

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen sekä jäsenet Lea Sairanen (kok.), Markku Ihalainen (sd.) ja Karoliina Helander jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.