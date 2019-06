Elinvoimaa tarvitaan vuoden ympäri

0

Kesän alkamisen Puruveden seudulla huomaa tänä vuonna ihanista aurinkoisista säistä, mutta myös paikallislehden työmäärän kasvusta. Toimituksen väki ei tahdo ehtiä niihin lukuisiin tapahtumiin, joihin toimittajia on kutsuttu tai joista on kerrottava lukijoille kutsumattakin. Tämä on tietenkin positiivinen ”ongelma”, josta olemme pelkästään iloisia ja kiitollisia.

Jos seutu joskus syyspimeällä tuntuukin uinahtaneelta pussinperältä, niin tähän aikaan vuodesta todellisuus on toisenlainen; kotiseutumme on kulttuuria, ihmisiä ja tapahtumia pursuileva runsauden sarvi. Loma-asukkaiden ansiosta pitäjien asukasmäärä moninkertaistuu ja palvelualojen yrityksillä on hieman helpompaa, kun asiakkaita on taas liikenteessä.

Kesän säät ja loma-ajat ovat tietysti ratkaisevassa asemassa seudun elävyyden kannalta, mutta edelleen kannattaa pohtia sitä, miten elinvoimaa voisi tasata vuoden aikojen kesken.

Matkailuyrittäjät tekevät jo työtä, jota kannattaa tukea ja johon muiden toimijoiden olisi hyvä mennä mukaan. Näin on tehnyt osa tapahtumajärjestäjistä ja se on hieno asia. Konsertit ja muut kulttuuritapahtumat luovat seudulle vetovoimaa kaikkina vuoden aikoina ja tähän tulisi pyrkiä laajemminkin. Mahdollisuuksia alueella on, jos ne vain halutaan nähdä, niihin porukalla uskotaan ja aletaan toimia.

Monet brändituotteet on luotu päämäärätietoisella mielikuvien rakentamisella ja tämän työn voi kohdistaa vaikka minkälaiseen tuotteeseen, myös omaan seutuumme ympärivuotisena matkailukohteena.

Ei haittaa, jos valtio tukee seudun elinvoimaa esimerkiksi myötävaikuttamalla Parikkalan rajanylityspaikan avaamista. Matkailuelinkeinon tukeminen on riittävä syy lisätä itärajalle yksi uusi mahdollisuus päästä siirtymään maasta toiseen.