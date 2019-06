Lisää kajakkeja ja uusi vaja: melontakeskus kohosi Kesälahdelle

0

Kesälahden Juolukkaniemeen, Puruveden rannalle on rakentunut loppukevään aikana todellinen melontakeskus.

Kesälahden Urheilijoiden melontajaoston vetäjä Esa Rahunen kertoo esittäneensä ajatuksen harrastuspuitteiden parantamisesta viime syksynä Kesälahden kumppaanuuspöydässä.

Kiteen kaupungin vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen otti asiasta kopin ja lähti Rahusen kanssa selvittelemään tukimahdollisuuksia Keski-Karjalan Jetinasta.

Urheiluseura pykäisi pystyyn hanke-ehdotuksen ja keväällä kehittämistoimiin varmistui rahoitus. Projektin myötä Kesälahdelle saatiin hankittua lisää harrastusvälineitä, sekä rakennettua lisää varastointitilaa kajakeille.

Hankkeen kokonaibudjetti oli noin 10 000 euroa. Siitä noin puolet käytettiin kalustohankintoihin ja puolet uudisrakennukseen.

– Saimme ostettua viisi uutta kajakkia varusteineen. Omarahoitusosuutta saamme katettua vajan rakentamisessa tehtävällä talkootyöllä, Rahunen kertoo.

Kesälahden melontajaostolla on nyt lähes pariymmentä erilaista kajakkia sekä kaksi varastovajaa Juolukkaniemessä.

Kajakkeja on Rahusen mukaan moneen lähtöön – niin vasta-alkajille kuin kokeneemmillekin.

– Viime syksynä hankimme talven allasharjoituksia varten lyhyitä kajakkeja. Uudella vajalle alkoi tosiaankin olla tarvetta, osaa kalustosta jouduttiinkin jo pitämään väliaikaissäilössä.

Hankkeen myötä seura pystyy toteuttamaan aiempaa paremmin perustoimintaansa.

Rahusen mukaan pääajatus on pitää kynnys harrastamiseen ja lajin kokeilemiseen mahdollisimman matalana.

Se tarkoittaa sitä, että kurssi- ja jäsenmaksut ovat maltillisia ja välineistöä löytyy harrastajille seurankin puolesta.

– Ei tarvitsee välttämättä omistaa yhtään mitään melontaan liittyvää kokeillaakseen tai harrastaakseen lajia.

Lisäksi se on hyvä huomioida, että aloitteluvaiheen jälkeen tarpeet ja toiveet kajakin ominaisuuksien suhteen voivat muuttua.

– Se on eduksi, että pääsee halutessaan kokeilemaan vähän eri tyyppisiä kajaakkeja. Pystytään myös vähän neuvomaankin sopivimman vaihtoehdon hankkimisessa.

Kesälahden melontajaostolla on aktiivista toimintaa koko sulan veden ajan keväästä syksyyn.

Vajoilta alkavia yhteismelontoja pidetään kahdesti viikossa: torstaisin ja sunnuntaisin.

Lisäksi järjestetään koulutusta. Seuraava alkeiskurssi alkaa kesäkuun lopulla.

– Jo ensimmäisellä yhteismelonnalla oltiin liikkeellä yhdeksän hengen voimin.

– Talvikaudella meillä on vakiovuoro Kiteen Vespeli-uimahallissa.

Kaikkiaan jaoston jäsenmäärä on Rahusen mukaan 50-60 hengen luokkaa.

Naisharrastajien määrä on lisäänyt viime vuosina.

– Nuortakin väkeä on lajin pariin löytynyt ja nuorten innostamiseen pyritään entistä enemmän koko ajan. Lisäkalusto antaa siihenkin hyvin eväitä.

Melontajaosto on pitänyt nykyisellä paikallaan Juolukkaniemessä sijaitsevaa tukikohtaa puolentoista vuoden ajan.

Sitä ennen seuran vaja sijaitsi samoilla kulmilla, läheisen Karjalan Kievarin alueella.

Nykyistä ranta-aluetta hallinnoi Puruveden Pursiseura. Alueen omistajaa Kiteen kaupunki.

– Pursiseurassa suhtauduttiin hyvin myönteisesti ehdotukseemme siirtyä Juolukkaniemeen. Vesiliikennettähän se melominenkin on.

Harrastusmahdollisuuksien parantumisen lisäksi hanke edistää myös alueen matkailutoimintaa.

Kalustoa vuokrataan myös alueen matkailuyrittäjille, joilloin mahdollisuvat esimerkiksi yhteisretket Puruvedelle.

Pitkään melontaa harrastanut, kymmenen vuotta sitten melontajaoston perustanut Rahunen kehuu Puruveden aluetta erinomaiseksi melojille – kokeneemmille ja kokemattomammille. Samoilla linjoilla ovat muut harrastajat.

Hyviä kohteita ovat esimerkiksi suositut saarikohteet, kuten Petrin saari ja Linnasaari.

– Yleisesti ottaen rannat ovat Puruvedellä valoisia ja rantautumispaikkoja löytyy aika mukavasti. Monet kohteet ovat myös meloen saavutettavissa.

– Hyvät maisemat ja veden pinnan äärellä hengiteltävä erittäin puhdas ilma ovat isoja asioita monelle harrastajalle. Lisäksi se on liikuntamuotona hyvin mukava, eikä esimerkiksi rasita niveliä.

Juttu on julkaistu 6.6.2019 ilmetyneessä Puruveden kesälehdessä.