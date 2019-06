Palveluseteli tulee vaiheittain käyttöön Sosterissa

0

Palveluseteli otetaan Sosterissa käyttöön vielä vuoden 2019 aikana. Päätöksen teki kuntayhtymähallitus.

Käyttöönoton valmistelu jatkuu nyt Sosterissa ja palveluseteli tulee käyttöön vaiheittain. Ennen käyttöönottoa hallitus hyväksyy vielä palvelukohtaiset palvelusetelien sääntökirjat, enimmäisarvot, tehtäväalueet joilla palveluseteli tulee käyttöön ja palveluseteliyrittäjiksi valitut toimijat.

Ensivaiheessa setelin on tarkoitus tulla käyttöön tavallisessa palveluasumisessa ja asteittain myös tehostetussa palveluasumisessa, erityisesti uusille asiakkaille.

Vaiheittain käytön on tarkoitus laajentua muun muassa tilapäiseen kotipalveluun, lapsiperheiden kotipalveluun ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaiseen apuun.

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia palveluja niiltä yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka Sosteri on valinnut palveluseteliyrittäjiksi.