Kerimäen Kesäkarkeloissa saa kohdata vanhuksen

0

Savonlinnan Siskot ja Simot järjestää yhteistyössä Kerimäen kotihoidon kanssa Kesäkarkelot Kerimäen vanhusten rivitaloilla (Puruvedentie 10-12) torstaina 13.6. klo 13-15.30. Mukaan kutsutaan pop up -vapaaehtoisia juttukaveriksi ja auttelemaan järjestelyissä.

– Moni on lukenut huolestuneena vanhustenhoidossa esiin nousseista epäkohdista ja haluaisi tehdä jotain ikäihmisten hyvinvoinnin eteen. Vaikka tahtoa on, niin usein on vaikea saada selville, mitä tavallinen ihminen voisi tehdä tilanteelle ja kuinka ihan konkreettisesti saisi apua perille, sanoo Siskot ja Simot -yhteisön viestintäkoordinaattori Saara Paajanen.

Luovan Välittämisen yhteisö Siskot ja Simot mahdollistaa ylisukupolvisia kohtaamisia järjestämällä hyvänmielen pop up -tapahtumia, Välittämisen keikkoja, joille voi kuka tahansa osallistua vapaaehtoisena ilman sitoutumispakkoa.

Kesäkuussa yhteisö tuo yhteistyössä kotihoidon kanssa Välittämisen keikan Kerimäelle, jossa vietetään iloinen iltapäivä lettuja paistellen, kahvitellen, laulaen ja rupatellen.

Mukaan voi tulla ilman kokemusta vapaaehtoistoiminnasta eikä erityistaitoja tai koulutusta vaadita. Vapaaehtoisilta tarvitaan vain iloista mieltä ja halua kohdata ikäihminen ihmisenä, vertaisena.

Kerimäen Kesäkarkelot -tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan vapaaehtoiseksi järjestelyapulaiseksi ja juttukaveriksi osoitteeseen savonlinna@siskotjasimot.fi.