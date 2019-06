Pienellä linnulla iso ääni

0

Peukaloinen on Suomen toiseksi pienin lintu hippiäisen jälkeen, mutta sen ääni on iso ja riemukas. Laulajan ovat huomanneet myös mainostentekijät, jotka ovat käyttäneet peukaloisen laulua oikean tunnelman luomiseksi. Esimerkiksi mökkimaaleja on kaupattu peukaloisen säestyksellä.

Puruveden seudulla peukaloinen on vakituinen, mutta harvalukuinen pesimälintu. Laji on ympäristönsä suhteen vaatelias: vanha metsä, jossa kuusten, kantojen ja ryteikön keskellä virtaa puro, on peukaloisen mielimaisemaa. Siellä se voi puikkelehtia maan rajassa kuin metsähiiri ja kajauttaa säkeensä.

Sadun peukaloisen retket villihanhien matkassa suuntautuvat Ruotsin kautta Länsi-Eurooppaan ja niin tapahtuu oikeassa lintumaailmassakin. Peukaloinen on muuttolintu, joka voi yrittää talvehtimista Suomessakin ja joskus onnistua jonkin sulan ojan äärellä.

Tähän aikaan vuodesta peukaloisnaaras alkaa hautoa muniaan. Koiras on rakentanut useita pallomaisia pesiä, joista puoliso valitsee mieluisimman ja sisustaa sen ennen munintaa. Hautomiseen koiras ei puutu.