Savonlinna kyydittää uusia asukkaita bussilla Helsingistä ja Joensuusta

0

Savonlinnassa on tarjolla asuntoja, työtä ja mukavia naapureita. Upeasta luonnosta nyt puhumattakaan. Uusille asukkaille olisi tilaa vaikka kuinka. Tämän takia Savonlinnan kaupunki, alueen yritykset, oppilaitokset ja asukkaat löivät hynttyyt yhteen ja päättivät tehdä asialle jotakin.

Kevään ajan on ollut käynnissä kampanja, jossa savonlinnalaiset etsivät itselleen uusia naapureita. Savonlinnalaiset ovat tehneet naapurinhakuilmoituksia Saimaalle.fi-sivustolle. Naapureita on etsitty myös somesta ja mainonnalla. Materiaaleissa, muun muassa vapun alla Itä-Savo-lehdessä julkaistussa naamarissa pääosassa on ollut alueen tunnetuin eläin norppa.

Kampanja huipentuu 8.6. järjestettävään Superviikonloppuun Savonlinnassa. Siellä naapureita etsivät savonlinnalaiset ja potentiaaliset uudet asukkaat kohtaavat. Uusia asukkaita kyyditetään tapahtumaviikonlopun aikana ilmaiseksi paikalle bussilla Helsingistä ja Joensuusta. Kyydit järjestää kuljetusyhtiö Savonlinja, kuinkas muutenkaan, Savossa kun ollaan.

-Mietimme, että meidän täytyy jotenkin saada ihmiset tulemaan tänne ja näkemään mistä on kyse. Siitä ajatus naapureiden hakukampanjasta ja leikillisesti sanottuna asukkaiden ryöväämisestä sitten lähti, Savonlinnan elinkeinojohtaja Janne Weander sanoo.

Kolme kuukautta ilmaista asumista

Vaikka Savonlinnan kampanja nojaa hyvin vahvasti huumoriin ja keulakuvana keikistelee norppa, taustalla on huutava tarve osaavasta työvoimasta. Savonlinnalla on myös paljon sellaista annettavaa, mitä monella muulla kaupungilla ei ole. Hyviä edullisia asuntoja, Saimaan kirkkaat vedet kaupungin ympärillä, laadukas kulttuuritarjonta ja leppoisa itäsuomalainen ilmapiiri.

-Rekrytointikampanja on ainutlaatuinen yhteistyön muoto, jolla yhteisvoimin tuodaan Savonlinnaa, sen yrityksiä, asukkaita ja elämää esille positiivisessa valossa. Työvoiman saatavuusongelmia on useilla alueen yrityksillä ja tällä kampanjalla sitä on tarkoitus korjata”, Weander sanoo.

Porkkanana työhöntulijoille on tarvittaessa koulutus ammattiin ja kolmen kuukauden ilmainen asuminen. Tällä hetkellä Saimaalle.fi-sivustolla on avoinna Savonlinnassa lähes 50 työpaikkaa.