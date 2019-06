Pääkirjoitus: Verotuksessa olisi viilaamista

0

Eläkeläiset voittivat lapsiperheet. Näin on sosiaalipolitiikan asiantuntijapiireissä kuvailtu tällä viikolla esiteltyä hallitusohjelmaa. Alle tuhannen euron eläkkeellä sinnittelevät kansalaiset saavat leivän jatkeekseen viidenkympin korotuksen, mutta lapsiperheiden etuudet jäivät vähäisemmiksi.

Puruveden seudulla väestö on ikääntynyttä ja maatalouspainotteisella alueella eläkkeetkin jäävät monilla mataliksi. Tässä mielessä tulevat vuodet saattavat tuoda meille hieman lisää ostovoimaa, ellei verotus hoida eläkeläisten uuden etuuden takaisin julkisen sektorin suojiin.

Savonlinnan seudun kannalta huojentava uutinen on ollut keskussairaaloiden päivystystoiminnan turvaamiseen liittyvä kirjaus, mikä toivottavasti myös toteutuu. Savonlinnan omaa elvytyspakettiakin on luvattu, mutta asiasta kannattaa iloita vasta, kun sen sisältö on nähtävissä. Edellishallituksella ei ollut hyvää tahtoa vaikeuksiin joutuneen alueen elvytykseen, joten luottamus ylimpään valtiojohtoon on näiltä pohjilta ohut. Toivottavasti uusi hallitus pystyy katsomaan elämää myös maakuntien ja alueiden näkökulmasta, tosin polttoaineverotuksen rajut korotukset eivät enteile tässä mielessä kovin hyvää.

Moni maalla asuva ajaa pitkää työmatkaa, ja se on elämää vaikeuttava haitta, josta ei saisi enempää kurittaa. Ei ole oikein, että työssä käynnistä rangaistaan vielä uusilla polttoaineveron korotuksilla. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä pitää ilmastosyistä säädellä, mutta jotenkin olisi pystyttävä erottelemaan huviajot työmatka-ajosta.

Polttoaineiden verotukseen liittyen nousee esiin kysymys lentoliikenteen kohtelusta. Toivottavasti lisäverot ulottuvat myös ilmailun puolelle. Thaimaahan tai Floridaan matkan ostanut lomalainen maksaa varmasti mielellään muutaman kympin haittaveron kerosiinin kulutuksesta ja sen aiheuttamasta ilmaston pilaamisesta. Ainakin se olisi kohtuullista.