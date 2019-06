Jorma Silvasti julistaa lomarauhan Kerimäellä – Kirkonmäellä picnic ja oheistapahtumia

0

Helluntaisunnuntaina 9. kesäkuuta julistetaan lomarauha jälleen maahamme Kerimäeltä, maailman suurimman puukirkon pääovelta.

Lomarauhan julistaa tänä vuonna Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti. Tapahtuma järjestetään 11. kerran.

Lomarauhan julistus on osa Savonlinnan kesänavaustapahtumaa. Tänä vuonna lomarauhan julistustapahtuma laajenee kirkonmäki-picnicin ja oheistapahtumien myötä.

Kirkonmäellä on kesäistä Puruvesi-Seitsikon musiikkia, Kerimäki-seura myy kahvia ja Puruveden Kala-Harrit paistettuja Puruveden muikkuja.

Lapsille on pientä maksua vastaan tarjolla pomppulinna, paintball-tarkkuusammuntaa sekä kirkkopuiston alaosassa kierimistä Zorb-pallon sisällä.

Ennen lomarauhan julistusta on helluntain messu ja Suvilinnun laulu -yhteislaulutilaisuus maailman suurimmassa puukirkossa. Suvilinnun laulu on osa Kirkon ulkomaanavun Suvivirsi-kampanjaa, jonka tuotolla autetaan lapsia ja nuoria pääsemään kouluun Ugandassa.

Savonlinnan seurakunta on ollut mukana Suvivirsi-kampanjassa vuodesta 2013 asti. Tänä vuonna Suvilinnun laulu järjestettiin ensimmäistä kertaa Savonlinnan torilla ja nyt myös Kerimäen kirkossa.

Lomarauhan julistustapahtuman yhteydessä tarjolla on iltapäivällä myös maksullinen retki Hytermään, Romu-Heikin saareen. Retkelle on ennakkoilmoittautuminen ActivityMakerille.

Kirkonmäellä voi nauttia myös omista eväistä ja Tapuli-kahvila sekä Kaivopirtti ovat myös avoinna.

Lomarauha on julistettu Kerimäeltä vuodesta 2009 alkaen. Idea lähti Kerimäen kunnaninsinöörinä toimineelta Jorma Mattiselta ja kirkkoherra Toivo Loikkaselta.

– Tapahtumaa kehiteltiin sitten yhteistyössä seurakunnan ja Kerimäen alueen muiden toimijoiden kanssa, kertoo ensimmäisenä lomarauhan julistajana toiminut silloinen Kerimäen kirkkoherra Toivo Loikkanen. Hän kirjoitti myös lomarauhan julistamisen tekstin.

Lomarauhan julistajina ovat toimineet menneinä vuosina kirkkoherra Toivo Loikkanen, seutujohtaja Marjukka Aarnio, arkkipiispa emeritus Jukka Paarma, piispa Seppo Häkkinen, ylijohtaja Elli Aaltonen, arkkiatri Risto Pelkonen, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, ylijohtaja Pekka Häkkinen, piispa emeritus Eero Huovinen ja kansanedustaja Hanna Kosonen.

Lomarauhan julistamisen yksi tausta on Suomen Turusta julistettava joulurauha.

– Lomarauhan julistuksen sisältö painottaa sitä, että kesää ja loma-aikaa vietettäisiin rauhallisesti, turvallisesti, toiset ihmiset ja ympäristö huomioiden. Julistus nostaa esille loman ja levon tarpeen ihmiselle, sanoo Toivo Loikkanen.

Kukin lomarauhan juliTapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Kerimäen kappeliseurakunta/Savonlinnan seurakunta ja Kerimäki-seura ry.

Lomarauhan julistaminen Kerimäen Ison kirkon pääovelta su 9.6.2019 klo 12.00.