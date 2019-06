Valkolakkien aikaan

0

Kuluva viikko on valkolakkien, valmistuvien ja kaikkien koulunsa päättävien juhlaa. Koululaiset ja opiskelijat saatellaan, suvivirren säestyksellä tai ilman, kesälaitumille ja kesätöihin. Talven aherruksen jälkeen vapaa tai tauko opintoihin on varmasti odotettu ja ansaittu.

Maahamme on luotu hyvät puitteet opiskelulle ja opintososiaalisten etuuksien avulla myös työssäkäyvien on mahdollista hypätä opiskeluputkeen, mikäli kiinnostusta uuden oppimiseen on riittävästi. Toivottavaa on, että työnantajatkin osallistuisivat entistä enemmän työntekijöidensä koulutukseen, sillä alati muutoksessa oleva työelämä edellyttää uusia taitoja ja valmiuksia.

Hallitusneuvotteluista tihkuneissa uutisissa on väläytelty oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Viime mainittua voi ainakin kannattaa, sillä peruskoulu ei riitä enää opilliseksi pohjaksi juuri kenellekään. Peruskoulun jälkeen jatkuvan oppivelvollisuuden voi kuitenkin kyseenalaistaa ja kääntää aihealueen mieluummin oppioikeudeksi. Jokaisella on oltava oikeus yleissivistävään jatkokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen, mutta velvollisuudeksi riittänee nykyiset yhdeksän vuotta peruskoulua. Työssä oppimista pitää myös edistää esimerkiksi suosimalla oppisopimuskoulutusta.

Toisen asteen opiskelu on yhteiskunnallisesti niin hyödyllistä, että opintojen vuoksi ei kenenkään pitäisi tarvita velkaantua. Toivottavasti maan tulevassa hallinnossa löydetään varat maksuttomiin lukiokirjoihin sekä ammatillisen opiskelun tarvikkeisiin ja välineisiin.

Samassa yhteydessä pitäisi huomata maaseudulla asuvien lukio-opiskelijoiden tilanne. Heille lukion lisäkustannus ei aina ole pelkästään kirjoista johtuva, vaan usein asuminenkin menee uusiksi nuoren siirryttyä lukioon. Pienten lukioiden lakkauttamisen jälkeen erillisen opiskeluasunnon etsiminen on edessä yhä useammalla nuorella, eikä se ole mikään pieni lisäkustannus.