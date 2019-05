Savonlinnan kaupunki ja kiinalainen Mind Education Group jatkavat yhteistyösopimusta

0

Savonlinnan kaupunki ja kiinalainen, yksi maailman suurimmista koulutusmatkailua järjestävä Mind Education Group allekirjoittavat tänään jatkosopimuksen vuonna 2016 solmitulle yhteistyösopimukselle. Sopimus ja sen liitteenä oleva toimintasuunnitelma mahdollistavat kiinteämmän yhteistyön osapuolten välillä ja avaa mahdollisuuden tutkia yhteisen koulutusvientiyrityksen perustamista.

Mind Education on osakeyhtiö, jonka osakkaina on yli 3000 kiinalaista kaupunkia. Liikevaihto on noin miljardi yuania (125M€). Yhtiöllä on yli 300 täysipäiväistä ja 1000 osa-aikaista työntekijää. Yrityksen järjestämiin koulutusmatkoihin osallistuu noin miljoona nuorta vuosittain. Lisäksi yhtiö järjestää suuria kasvattajille suunniteltuja täydennyskoulutustilaisuuksia.

Vuonna 2016 allekirjoitetun sopimuksen yksi keskeinen tavoite oli Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidefestivaalin järjestäminen Savonlinnassa. Ensimmäinen festivaali järjestettiin elokuussa 2016 ja sen jälkeen festivaali on järjestetty vuosittain. Satoja kiinalaisia nuoria on osallistunut festivaaliin ja kiinalaiset ovat maksaneet matkansa ja hotellimajoituksensa itse. Näin toimimalla on vahvasti tuettu savonlinnalaista matkailua.

Sopimuskaudella on solmittu 20 Savonlinnan ja Kiinan koulujen välistä partnerisopimusta. Pekingin kaupunginosa Haidianin koulujen koulutoimen viranomaisia on käynyt täydennyskoulutettavana Savonlinnassa.

Uudella viisi vuotta kestävällä jatkosopimuksella osapuolet pyrkivät yhteistyön lisäämiseen entisestään. Jatkosopimus allekirjoitetaan tänään.

Jatkossa keskeinen tavoite on saada perustettua savonlinnalainen koulutusvientiyhtiö, johon pyritään sopimuksen avulla saamaan merkittävää kiinalaista investointipotentiaalia sekä sisällöllistä yhteistyötä kiinalaisten opettajien täydennyskoulutukseen.

Mind Education Group:n perustajajäsen, Executive vice-president Li Ming, edustaa allekirjoitusseremoniassa yhtiötään. Savonlinnasta on mukana kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan sivistystoimesta vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen sekä Savonlinna International Education Center (SIEC) hankejohtaja Markku Kankkunen.

Yhteistyö on ollut tiivistä myös Kiinan suuntaan: Mind Education Group on kutsunut Kankkusen useaan otteeseen luennoimaan tapahtumissaan, kuten viime joulukuussa Pekingin Olympiakylässä järjestettyyn maailman suurimpaan Kasvatusfoorumiin, jossa Kankkunen oli ainoana ulkomaisena alustajana puhumassa noin 5000 Mind Education Group:n osakasjäsenille.