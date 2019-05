Liejukana kova munimaan

0

Metsäkana eli riekko on aito kanalintu, mutta liejukana kuuluu rantakanojen sukuun. Linnun kävelytyylissäkin on jotain kanamaista, mutta se on enimmäkseen vesieläjä.

Liejukana on harvinainen lintu eikä sen parimäärä ole kuin korkeintaan parisataa koko Suomessa. Etelä-Savossa laji on tavattu vain muutaman kerran, muiden muassa Enonkosken Laukunkankaan kaivoksella.

Nimensä mukaisesti liejukana tyytyy mutaisiin allikoihin ja tuntee erityistä vetoa jätevedenpuhdistamojen ojiin. Emot punovat korimaisen pesänsä vedenpinnan yläpuolella olevaan kasvustoon ja viimeistelevät sen usein pienellä kulkusillalla.

Liejukana munii jopa toistakymmentä munaa, joita emo ryhtyy saman tien hautomaan. Sen seurauksena poikaset kuoriutuvat hieman eri aikaan. Koiras ottaa ensimmäiseksi kuoriutuneet poikaset hoiviinsa.

Suuresta munien määrästä huolimatta liejukanan poikueet usein hupenevat pikkupetojen ja muiden saalistajien vuoksi. Ei auta, vaikka poikaset oppivat omatoimisiksi jo nuorena.

Huono poikastuotto koettelee monia muitakin rehevien lintujärvien lajeja. Petojen lisäksi syynä ovat sään oikut.