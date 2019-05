Kitee markkinoi yhteistyömallilla – Karjalan Kalamiehet yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneista

0

Kiteen kaupunki on muutamassa vuodessa yli kaksinkertaistanut markkinointiviestintäkumppanuuksiin käytettävän määrärahan ja kasvattanut kumppanien määrää. Viime vuonna sopimus tehtiin 21 toimijan kanssa, kun viisi vuotta aiemmin sopimuksia oli vain 11.

– Vuonna 2013 käytettiin 25 650 euroa näihin sopimuksiin ja viime vuonna 65 116 euroa. Tänä vuonna määrärahaa on varattu 90 000 euroa, kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen kertoo.

Kuluvan vuoden ensimmäisessä haussa hakemuksia tuli 18 ja jokaisen kanssa tehtiin sopimus ja rahaa näihin käytettiin yhteensä 57 615 euroa. Toinen haku on syyskuussa.

Merkittävimmät yhteistyökumppanit, joiden kanssa Kiteen kaupunki on tehnyt markkinointiviestintäkumppanuussopimuksen ovat superpesistä pelaava Kiteen Pallo -90 ry ja Puruveden lohikuningasuistelun ja muikkumarkkinat järjestävä Karjalan Kalamiehet. Myös kansainvälistä musiikkitapahtuman ja taidefoorumin järjestävä Kitee International Music and Art Festival on yksi isoimpia kaupungin kumppaneita.

Vuoden ensimmäisen haun perusteella kaupunki teki kumppanuussopimuksen muun muassa Pro Kesälahti ry:n, Pro Puruvesi ry:n ja Villalan Erämiesten kanssa.

Markkinointiviestintäkumppanuuksilla kaupunki hakee muun muassa positiivista näkyvyyttä sekä maineensa ja tunnettuvuutensa vahvistamista. Markkinointiviestintäsopimukset ovat kaupunkistrategian mukaista toimintaa.