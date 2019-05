Savonlinnan Rotaryklubi jakoi stipendejä koululaisille

0

Usean lukuvuoden ajan Savonlinnan Rotaryklubi on tehnyt yhteistyötä Savonlinnan ja Enonkosken peruskoulujen 9.-luokkalaisten kanssa Matkalippu Tulevaisuuteen-hankkeessa.

Rotaryklubin jäsenet ovat vierailleet syyslukukauden aikana kouluissa tapaamassa 9.luokan oppilaita yhdessä heidän opettajiensa kanssa.Teemana oppitunnilla on ollut hyvä käyttäytyminen ja toisten huomioiminen.

Rotaryklubin jäsenet ovat välittäneet oppilaille omia kokemuksiaan työelämästä ja oppilaat ovat työstäneet ennakkotehtäväää em.aiheesta ja näitä on yhdessä käsitelty oppitunnin aikana.

Oppilaat ja opettajat ovat olleet innnostuneina mukana. Kultakin luokalta oppilaat ovat valinneet yhden ,jonka he ovat arvioineet hyvin edistyneeksi hyvässä käytöksessä ja toisten huomioimisessa lukuvuoden aikana. Hänet rotaryklubi palkitsee stipendillä.

Puruvesi-lehden alueelta stipendin saivat Punkaharjun koulusta Niilo Hämäläinen ja Miamari Saksa. Kerimäen koulusta palkittiin Miina Naukkarinen, Kerttu Rinkinen ja Joni Lähdetniemi. Enonkosken koulusta stipendin sai Ian Laitinen ja Savonrannan koulusta Elmeri Käyhkö.