Yksinäisyyden hoitoon on lääkkeitä

Yksinäisyys ei pidä ääntä eikä puske pinnalle, mutta se on niin laaja ilmiö, että puhutaan jopa kansantaudista. Nykyinen elämänmeno yksinäistää väistämättä, kun perheet ovat pieniä, ei ole talkootyön tarvetta ja televisio pitää ihmiset omissa kotinurkissaan.

Yksinäisyyteen ei ole lääkehoitoa, eikä tarvitsekaan, sillä jokainen voi ehkäistä tätä kansansairautta omilla toimillaan. Punkaharjulla herättiin jo 1970-luvulla ystäväpalvelun tarpeeseen ja toimintaa on kehitetty siitä lähtien. Kaksi vuosikymmentä sitten pitäjään perustettiin yhteisvoimin Ystäväntupa, jonka suojissa yli 100 vapaaehtoista on ahkeroinut yhteisöllisyyden puolesta ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Punkaharjulaiset voivat onnitella itseään, että kylän keskellä on jokaisen saavutettavissa oleva kotoisa paikka, jossa ei tarvitse olla yksin. Ystäväntuvalta löytyy aina juttukaveri, eikä lounastakaan tarvitse nauttia yksin.

Sunnuntaina Ystäväntuvan väki kokoontuu juhlimaan ystäväpalvelun kiinteän toimipaikan 20-vuotisjuhlaa. Laaja vapaaehtoisten joukko ansaitsee onnittelut hyvästä työstään. Toivottavasti toiminta jatkuu entisellään, sillä työn tarve ei ole ainakaan vähenemään päin.

Tällä viikolla yksinäisyyteen etsitään ratkaisuja myös Enonkoskella, jossa ongelmaan on havahduttu erityisesti vanhusväestön kohdalla. Torstaina kunta järjestää tilaisuuden, jossa aiheesta keskustellaan porukalla. Toivottavasti toimivia ratkaisuja löytyy, mutta on muistettava myös jokaisen oma henkilökohtainen vastuu. Aina ei tarvita järjestäytynyttä toimintaa, vaan jokainen voi aloittaa ongelman purkamisen omasta lähipiiristään.

Pitäisikö sittenkin kysäistä yksin asuvan kummitädin kuulumiset tai tehdä tikusta asiaa ja soittaa naapurin ovikelloa? Ehkä pitäisi.