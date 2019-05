Kiteen ilta- ja viikonloppuvastaanotto lakkaa toistaiseksi

0

Kiteen kiirevastaanotto iltaisin ja viikonloppuisin lakkaa toistaiseksi kesäkuun alussa, koska toiminnalle ei ole löydetty jatkajaa kahdesta tarjouspyyntökierroksesta huolimatta.

– Keskitymme nyt Kiteellä ensisijaisesti siihen, että terveysasemalla olisi enemmän aikoja tarjolla päiväaikaan. Ilta- ja viikonloppuvastaanotoilla hoidetut vaivat ovat valtaosin olleet sellaisia, että ne olisi voitu hoitaa terveysasemalla normaalina aukioloaikana, kertoo ylilääkäri Mervi Karttunen Siun soten vastaanottopalveluista.

Vastaanottoaikoja saadaan terveysasemalle lisää kehittämällä lääkärien ja hoitajien työparityöskentelyä sekä työnjakoa. Lisäksi Kiteen terveysasemalla on huhtikuun lopulla aloittanut vastaanottotoimintaa pyörittävä fysioterapeutti ja toinen on koulutuksessa.

– Hoitajien ja fysioterapeuttien vastaanotoilla pystytään hoitamaan iso osa muun muassa hengitystieinfektioista ja tuki- ja liikuntaelinvaivoista, jotka ovat aika tyypillisiä vaivoja kiirevastaanotoilla. Kannattaa tutustua myös uusiin verkossa toimiviin Omaolo-palveluihin, joissa voi itse arvioida oireidensa vakavuutta ja saada luotettavaan tietoon perustuvia toimintaohjeita, jatkaa Karttunen.

Siun sote aloitti Kiteellä kiirevastaanottotoiminnan iltaisin ja viikonloppuisin alkuvuodesta 2018. Kiirevastaanottoa on pyöritetty ostopalveluna, koska Siun soten oma virkalääkärien määrä Kiteellä ei riitä ilta- ja viikonloppuvastaanotoille. Kiirevastaanottoa pyörittää tällä hetkellä lääkäriasema Resetti Oy, jonka kanssa sopimus on voimassa toukokuun loppuun.

Siun sote on etsinyt toiminnalle jatkajaa kevään aikana, mutta kahdesta kilpailutuskierroksesta huolimatta tarjouksia ei ole saatu.

Kiteen terveysasema on avoinna arkisin klo 8–16. Ajanvaraus numerosta 013 330 2241. Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä asioissa palvelee keskussairaalan yhteispäivystys Joensuussa.