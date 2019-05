Yhteistyöllä yhteiseen tavoitteeseen

0

Matkailu lienee elinkeinona yksi haasteellisimmista. Alan toimijat tietävät, mitä ammatissa onnistuminen lopulta vaatii, mutta sivusta katsoen haasteet ovat moninaiset. Vuosikymmeniä sitten saksalaiset saattoivat tulla Suomeen lähinnä eksotiikan houkuttelemana, mutta nyt tarvitaan enemmän. Asiakkailla on runsas valikoima edessään ja matkailuyritysten pitäisi saada omat tuotteensa erottumaan edukseen muiden maailman ihmeiden joukossa. Tarvitaan toimivat kulkuyhteydet, lukuisa määrä erilaisia palveluja, oheisohjelmaa ja onnistunutta mielikuvamarkkinointia.

Punkaharjulaiset maaseutumatkailuyritykset ovat tiivistäneet yhteistyötään palveluvalikoiman laajentamiseksi, sesongin pidentämiseksi ja uusien asiakasryhmien houkuttelemiseksi. Uusien kanta-asiakkaiden suhteen tähtäin on saksankielisessä Euroopassa, jossa on potentiaalinen ostovoimaisen asiakaskunnan massa kohtuullisen matkan päässä.

Tavoite on hyvä ja keinot varmasti oikean suuntaiset. Jo pitkään on tiedetty, että matkailussa ei pärjätä yksin, vaan toimivalla yhteistyöllä on mahdollisuus saada tulosta aikaan, niin kuin Lapissa nyt tapahtuu.

Tätä taustaa vasten tuntuu hieman oudolta, että kourallinen Puruveden ja Pihlajaveden rantojen maaseutumatkailuyrityksiä ponnistelee saksalaisten asiakkaiden houkuttelemiseksi tänne Saimaan rannalle ja samaa tavoitellaan Savonlinnan elinkeinotoimessa, jonka järjestämässä Matkailufoorumissa vain pari viikkoa sitten puhuttiin samasta asiasta; miten saada saksankielinen Eurooppa Saimaan rannalle?

Molemmilla on sama tavoite, mutta yhteistyötä nämä tahot eivät näytä tekevän vaan toimivat kuin toisistaan tietämättä. Neuvomatta ketään, herää kysymys, että olisikohan yhteistyön laajentamiselle tarvetta edelleen, että pienet resurssit saataisiin tehokkaampaan käyttöön.