Naisvoimaa kahdella pyörällä – maailmanlaajuinen moottoripyöräviesti kävi Kerimäellä

0

Ensimmäinen maailmanlaajuinen naisten moottoripyöräviesti, Women Riders World Relay lähti liikkeelle helmikuun lopussa Skotlannista.

Ympäri Keski-Eurooppaa kiertänyt viestikapula pyörähti tiistaina ja keskiviikkona Savonlinnassa ja Kerimäellä.

Savonlinnan ja Kerimäen osuutta emännöi kerimäkeläinen Satu Jalvanti-Hannikainen. Vierailuun kuului käynti Olavinlinnassa tiistai-iltana sekä yöpyminen Kerimäellä.

Osuuteen osallistuvat parikymmentä naismotoristia kävivät keskiviikkoaamuna ryhmittymässä Kerimäen kirkon luona, mistä naisten taival jatkui Punkaharjun kautta kohti Lahtea. Siellä vietettiin viestin Suomen päätapahtumaa.

Idea alkoi brittiläisen Hayley Bellin ajatuksesta viedä viestikapula naismotoristien voimin ympäri maailman. Hayley Bell jakoi ajatuksensa sosiaalisessa mediassa viime vuoden lopulla, elokuussa.

– Tällä hetkellä yli 16 000 naisten moottoripyöräilijää ympäri maailmaa on vastannut hänen kehotukseensa näyttää teollisuudelle naisten voiman biker-markkinoille yli 90 maassa ympäri maailman – Euroopasta, Afrikasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista, Aasiasta Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan, kertoo viestin suomalainen ambassador Pirjo Kivimäki.

Hayley Bellin mukaan naismotoristien määrä on nopeimmin kasvava ryhmä moottoripyöräteollisuuden markkinoilla.

– Koordinoimme naismoottoripyöräilijöitä osallistumaan Women Riders World Relay -tapahtumaan, tuomaan iloa, kokemusta, luottamusta ja yhtenäisyyden tunnetta naismotoristeille maailmanlaajuisesti. Näkemyksemme on olla maailman laajuinen ”silmien avaus” naisten moottoriurheilussa, sanoo Kivimäki.

Tamperelainen Maarit Vanhanen kertoi Kerimäellä liittyneensä viestiín maanantaina.

– Mukava kokemus. En ole ennen ajanut pelkässä naisporukassa, sanaili aikuisiällä vuodesta 2007 lähtien moottoripyöräilyä harrastanut nainen.

Entäpäs erot naisten ja miesten kanssa pyöräillessä?

– No ehkä naisten kesken on vähän enemmän kaikenlaista säätämistä, hymyili Vanhanen, jonka alla hyrräsi 1700-kuutioinen Triumph Thunderbird.

Retkikunnassa oli yksi nainen, joka on ollut mukana alusta asti. Australialainen Colette Tindall Edeling aikoo kiertää koko 80 000 kilometrin reitin. Netin kautta ennen viestin alkua ostetun pyörän mittarissa oli 26 000 kilometriä.

Viestikapula jatkaa matkaa Suomesta Viroon 17. toukokuuta.