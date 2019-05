Vanha rakennusperintö uuden tapahtuman kautta esille – Wanhat talot – kesätapahtuma tulossa Punkaharjulle

0

Punkaharjulla toteutetaan elokuun alkupuolella uusi tapahtuma, jossa esitellään alueen vanhaa rakennusperintöä.

Punkaharjun Wanhat talot – tapahtuman puuhaajana toimii Riitmotti-yrityksen Jaana Larikka. Hän kertoo, että idea tapahtumasta on kytenyt jo jonkin aikaa. Vastaavia Wanhat talot-tapahtumia on toteutettu useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

– Tapahtumassa ihmisille tarjoutuu mahdollisuus päästä tutustumaan alueen vanhimpiin taloihin. Tapahtumalla halutaan myös vaalia kulttuuri- ja rakennusperintöä, Larikka kertoo.

Tapahtumaan osallistuminen on vapaaehtoista talojen omistajille. Edellytyksenä on, että talo tai muu rakennus on tehty ennen vuotta 1950.

Mukaan lähtevät kiinteistöjen omistajat voivat itse päättää, miten paljon rakennustaan esittelevät.

– Voi päästä kävijät sisään tai esitellä vaikka pelkkää pihapiiriä. Kodeista on kuitekin kyse. Osallistujat voivat kehittää halutessaan jotain toimintaa tai tarjontaakin talolle, muissa tapahtumissa tällaista on virinnyt.

Kävijöille tapahtumaan tulee olemaan vapaaehtoinen, nimellinen pääsymaksu.

– Virallisena lähtöpaikkana toimii Riitmotti, mutta käydä voi missä haluaa. Liikkuminen tapahtuu omatoimisesti.

Larikan mukaan ensimmäisen suunnittelupalaverin päätteeksi mukaan saatiin jo kuusi kiinteistöä alueelta.

Lisää osallistujia pääsee mukaan ja matkaan voi ilmoittautua pitkin kesääkin.

– Seuraava suunnittelukokous on Riitmotissa 15.5. kello 17, kiinnostuneet voivat tulle sinne vapaasti mukaan. Siinä päätetään esimerkiksi tapahtuman virallinen päivämäärä.

Tapahtumasta tiedotetaan vielä lisää valmisteluiden edetessä.