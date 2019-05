Naisten maailmanlaajuinen moottoripyöräviesti yltää myös Kerimäelle

0

Ensimmäinen maailmanlaajuinen naisten moottoripyöräviesti, Women Riders World Relay lähti liikkeelle helmikuun lopussa Skotlannista. Ympäri Keski-Eurooppaa kiertänyt viestikapula tulee ensi tiistaina Savonlinnaan ja Kerimäelle.

Savonlinnan ja Kerimäen osuutta emännöi kerimäkeläinen Satu Jalvanti-Hannikainen. Vierailuun kuuluu käynti Olavinlinnassa tiistai-iltana sekä yöpyminen Kerimäellä.

Osuuteen osallistuvan parin-kolmenkymmenen naismotoristin joukon voi nähdä keskiviikkona 15. toukokuuta Kerimäen kirkon luona klo 9 aikoihin. Sieltä naisten taival jatkuu kohti Lahtea, missä on viestin Suomen päätapahtuma.

Idea alkoi Hayley Bellin ajatuksesta viedä viestikapula naismotoristien voimin ympäri maailman. Hayley Bell jakoi ajatuksensa sosiaalisessa mediassa viime vuoden lopulla, elokuussa.

– Tällä hetkellä yli 16 000 naisten moottoripyöräilijää ympäri maailmaa on vastannut hänen kehotukseensa näyttää teollisuudelle naisten voiman biker-markkinoille yli 90 maassa ympäri maailman – Euroopasta, Afrikasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista, Aasiasta Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan, kertoo viestin suomalainen ambassador Pirjo Kivimäki.

Hayley Bellin mukaan naismotoristien määrä on nopeimmin kasvava ryhmä moottoripyöräteollisuuden markkinoilla.

– Koordinoimme naismoottoripyöräilijöitä osallistumaan Women Riders World Relay -tapahtumaan, tuomaan iloa, kokemusta, luottamusta ja yhtenäisyyden tunnetta naismotoristeille maailmanlaajuisesti. Näkemyksemme on olla maailman laajuinen ”silmien avaus” naisten moottoriurheilussa, sanoo Kivimäki.

Viestikapula jatkaa matkaa Suomesta Viroon 17. toukokuuta.