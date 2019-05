Europarlamenttivaalien ennakko-äänestys alkaa 15. toukokuuta

0

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26. toukokuuta, ja ennakkoäänestys lähtee käyntiin keskiviikkona 15. toukokuuta.

Vaalit toimitetaan siten, että kukin EU-jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Koko Suomesta ehdokkaana on 269 henkilöä. Naisia on ehdokkaina 106 ja miehiä 163, ja kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 45 vuotta. Ehdokkaista kansanedustajia on 15 ja EU-parlamentin jäseniä eli meppejä 10.

Edellisissä eurovaaleissa vuonna 2014 viimeinen läpimenijä Suomesta tarvitsi keskustan listalta 60 000 ääntä, kokoomuksen listalla melkein 44 000 ääntä, SDP-listalta reilut 40 000 ääntä ja vihreiden listalta likimain 32 000 ääntä.

Koko Suomi on EU-vaaleissa samaa vaalipiiriä eli kuka tahansa voi äänestä ketä tahansa 269 ehdokkaasta. Viime vaaleissa koko maan äänestysprosenttia oli 41.

Europarlamentin vaalikausi kestää vuotta, ja parlamentissa on vuoden 2014 vaalien jälkeen ollut 751 jäsentä. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään kuusi jäsentä. Heidät on valittu Euroopan unionin 28 jäsenvaltiosta yleisillä välittömillä vaaleilla viideksi vuodeksi.

Suomesta valitaan 13 edustajaa sekä yksi edustaja reserviin, joka aloittaa vasta, jos Britannia jättää EU:n.

Parlamentin jäsenet jakautuvat ryhmiin poliittisten kantojen, ei kansallisuuksien mukaan. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta.

Parlamentti vastaa yhdessä neuvostossa kokoontuvien jäsenmaiden hallitusten edustajien kanssa EU-lainsäädännöstä. Merkittävä osa Suomen lainsäädännöstä pohjautuu EU:ssa tehtyihin päätöksiin.

Europarlamenttivaalit pidetään sunnuntaina 26.5.2019. Äänestysaika varsinaisena vaalipäivänä on klo 9.00-20.00. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 15.-21.5. Jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on äänioikeus vaaleissa asuinpaikasta riippumatta.

Äänestyspaikat

Enonkoski

Äänestyspaikka ennakkoäänestyspäivänä ja varsinaisena vaalipäivänä kunnanvirasto, Enonkoskentie 3T.

Ennakkoäänestys arkisin 15.5. klo 14.00-20.00, 16.-17.5. ja 20.5.-21.5. klo 9.00-15.00 sekä viikonloppuna 18.-19.5. klo 11.00-14.00

Savonlinna

Ennakkoäänestys

Lounaskahvila Sara, Kolmitähkäntie 3, 58300 Savonranta

15.5.-17.5. (ke-pe) klo 9.00-18.00

20.5.-21.5. (ma-ti) klo 9.00-18.00

S-market Kerimäki, Multamäentie 22, 58200 Kerimäki

15.5.-17.5. (ke-pe) klo 9.00-18.00

18.5. (la) klo 10.00-16.00

19.5. (su) klo 12.00-16.00

20.5.-21.5. (ma-ti) klo 9.00-18.00

S-market Punkaharju, Kauppatie 10, 58500 Punkaharju

15.5.-17.5. (ke-pe) klo 9.00-18.00

18.5. (la) klo 10.00-16.00

19.5. (su) klo 12.00-16.00

20.5.-21.5. (ma-ti) klo 9.00-18.00

Vaalipäivän äänestyspaikat

Savonrannan koulu, Kangastie 3

Kerimäen kirjasto, Kerimäentie 6

Punkaharjun entinen kunnantalo, Kauppatie 20

Kesälahti

Ennakkoäänestys S-marketissa (Kesälahdentie 3) 15.-21.5. arkena klo 10-18 sekä la-su klo 10-14

Vaalipäivän äänestys kirjastolla (Pyhäjärventie 3)