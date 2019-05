Ikoninäyttely esillä Itä-Karjalan kansanopistossa

0

Itä-Karjalan kansanopistossa vietettiin hartaan kaunis keväinen tapahtuma ekumeenisessa hengessä.

Kolme vuotta sitten edesmenneen ikonitaiteilija Markku Hietalon ikoninäyttelyn avasi arkkipiispa Leo, mutta aivan aluksi vietettiin hartaushetki tilaisuuden päähenkilön muistoksi. Banihidan toimitti Varkauden seurakunnan kirkkoherra isä Bogdan.

Ikoninäyttelyn kuraattoreina toimivat Aseman taidelaiturin toimijat Mikko Ranta-Huitti ja Hannu Huitti. Ikonit näyttelyyn valitsi Markku Hietalon kummityttö, punkaharjulainen Stina Kurki.

Opiston rehtori Maija Tenojoki kertoi, että Itä-Karjalan kansanopistolla on ekumeniassaan pitkät perinteet jo Impilahden ajoilta lähtien. Opistossa on vietetty hartauksia säännöllisesti sekä luterilaisen että ortodoksisen uskonnon mukaisesti.

Avaussanoissaan arkkipiispa Leo kertoi ikonimaalauksen vaatimuksista ja ikonin merkityksestä uskonnon harjoittamisessa. Hän myös muisteli hyvin tuntemaansa ikonitaiteilija Markku Hietaloa, jolla oli kuvataiteeseen tarvittavat luontaiset ominaisuudet sekä tarvittava koulutus.

– Hänellä oli myös vahva yhteys luontoon ja hän oli kiinnostunut elämästä eri aikoina.

Kauneus ja taide olivat hänelle tärkeitä, ja sen myötä kirkolliset juhlapyhät kuten joulu ja pääsiäinen puhuttelivat häntä voimakkaasti, arkkipiispa Leo kertoi.

Ikonimaalaus on vaativa taito, joka edellyttää taitavaa ja vakaata kättä, huolellisuutta, värisilmää, uskoa tunnustuksellisuutta ja tunnustautumista.

– Ikonit ovat rukouksen välikappaleita. Ne ovat myös kuvia elämään ja ovat aikojen saatossa kertoneet kristillisestä uskosta niillekin, jotka eivät ole osanneet lukea, arkkipiispa kertoi.

Näyttelyn avaukseen osallistuneista useampikin muisteli Markku Hietaloa, jonka he muistavat muun muassa kasvien keräilijänä ja ja uutterana puutarhurina. Kummityttö Stina Kurjelle oli vaativa tehtävä valita Itä-Karjalan kansanopistoon tulevat teokset laajan tuotannon joukosta.

Näyttelyn toteutuminen oli hänelle tärkeä asia.

– Ikuinen muisto kummisedästäni Markusta.