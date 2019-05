Riihisaaren museorakennus remonttiin syksyllä – Riihisaari-brändiä vahvistetaan uudella visuaalisella ilmeellä jo nyt

0

Savonlinnan maakuntamuseona tunnetussa jyvämakasiinirakennuksessa Riihisaaressa aloitetaan syksyllä peruskorjaushanke. Hanke käsittää rakennuksen talotekniikan uudistamisen, kuntotutkimuksessa todettujen kosteusvaurioiden korjaustoimenpiteet sekä Savonlinnan kaupungin ja Metsähallituksen yhteistyöllä luodun Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaaren vaatimat tilajärjestelyt. Hankkeen toteutuksesta vastaa Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan toimitilapalvelut. Riihisaaren henkilökunta ja näyttelytoiminta siirtyvät noin vuoden ajaksi väistötiloihin. Riihisaari-brändiä vahvistetaan uudella visuaalisella ilmeellä jo nyt.

Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kehittää Riihisaareen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sisällöltään kattavin Saimaan luontoa ja kulttuurihistoriaa esittelevä, ympärivuotinen ja matkailullisesti vetovoimainen kansainvälinen käyntikohde, Saimaan luonto- ja museokeskus. Tilojen kehittäminen parantaa tilojen olosuhteita ja turvallisuutta. Rakennuksen talotekniikan tullessa tiensä päähän, uudistetaan samalla myös luonto- ja museokeskuksen vaatimat tilamuutokset.

– On tärkeää pitää huolta meidän arvorakennuksista ja tehdä tarvittavat korjaukset, kun niiden aika on. Riihisaaren lailla suojellun museorakennuksen talotekniikka on lopussa, eikä tilojen käyttö ole enää pitkään mahdollista ilman toimenpiteitä. Onneksi opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella hanke saatiin tänä vuonna käyntiin, toteaa Savonlinnan kaupungin toimitilainsinööri Ritva Kutvonen.

Uutta nykyisiin tiloihin verrattuna tulee uudessa rakennuksessa olemaan mm. esteetön pääsisäänkäynti, toimivat asiakaspalvelutilat, työpaja- ja kokoustila keittiöpisteineen sekä verstas. Remontti alkaa marraskuussa 2019. Väistötilojen sijaintia ei ole vielä päätetty.

Uusklassismia edustava ja lailla suojeltu museorakennus on valmistunut Ernst Lohrmanin piirustusten mukaan kruunun jyvämakasiiniksi vuonna 1852. Savonlinnan kaupungin omistukseen rakennus tuli 1963, ja se sanerattiin Savonlinnan maakuntamuseon toimipisteeksi 1984. Vuodesta 2008 maakuntamuseolla ja Metsähallituksen luontopalveluilla on ollut yhteistä näyttely-, tapahtuma- ja asiakaspalvelutoimintaa Riihisaaren tiloissa. Vuoden 2017 huhtikuusta lähtien Riihisaaressa on toiminut myös Savonlinnan seudun matkailu- ja retkeilyinfo. Riihisaaressa kävi vuonna 2018 yhteensä 34 570 kävijää ja avoinna olo -päiviä kertyi 321 kappaletta.

Uusi ilme

Saimaan luonto- ja museokeskuksen konkreettisten uudistusten lisäksi Riihisaari-brändiä on rakennettu pikkuhiljaa vuosien ajan. Uusimpana niistä Riihisaari on saanut uuden raikkaan visuaalisen ilmeen, jota aletaan jatkossa toteuttaa Riihisaaren ulkoasussa ja markkinoinnissa. Riihisaaren väreiksi valitut oranssi ja harmaa ovat saaneet innoituksensa tervahöyry Mikosta ja saimaannorpasta. Graafisena kuviona toimivassa elementissä voi nähdä Saimaan saaristoa, norpan turkkikuviota, höyrylaivan savukiehkuroita sekä Riihisaaren kartan ääriviivoja.

Riihisaari – Saimaan luonto- ja museokeskus, avoinna päivittäin klo 10–17, toukokuussa klo 9–17.