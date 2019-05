Juhliva KeLiNa hankki uusia vermeitä – Nelikymppinen liikuntaseura pysyy vireänä ja panostaa nuorten liikkumiseen

0

Huomenna lauantaina pääsee Kerimäen B-koulun salissa kokeilemaan, minkälainen on Airtrac.

Muutama viikko sitten tullut ilmavolttirata on yksi Kerimäen Liikuntanaisten eli KeLiNan kuluneen kauden hankinnoista. Testimahdollisuus järjestetään seuran 40-vuotisjuhlien yhteyteen.

Nelikymppinen liikuntaseura juhlii pyöreitä tällä kertaa rennoissa merkeissä. Koulukeskuksen ruokalassa kuullaan kyllä puoliltapäivin puheenjohtaja Arja Karttusen pieni puhe kahvittelun lomassa, jonka jälkeen vuorossa on showdance-esitys ja sketsihupailua.

Iltapäivä klo 13-15 on kuitenkin pyhitetty itse liikunnalle. B-saliin tehtävällä temppuradalla pääsee ottamaan kunnon hiet.

– Kolmikymppisiä juhlittiin virallisemmalla kaavalla ansiomerkkeineen ja juhlapuhujineen. Nyt johtokunta päätti tarjota vapaamuotoisemmat kekkerit, voi tulla vaikka verkkareissa, sanoo Arja Karttunen.

KeLiNalla menee kypsästä aikuisiästä huolimatta nyt lujaa. Seura on saanut päättyvän kauden aikana yhteensä noin 10 000 euron edestä avustuksia toimintaan ja välinehankintoihin.

Ilmavolttiradan lisäksi seuran hankintoihin kuuluu myös Pro Tramppa eli pienoistrampoliini sekä Flikkimoduuli, jota käytetään volttien harjoitteluun.

Kaupunki tuki Airtracin ostoa noin 2200 euron kohdeavustuksella. Etelä-Karjalan Säästöpankin säätiöltä saatiin puolestaan 3000 euroa telinevoimisteluhankintoihin.

Kaiken kukkuraksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuli 5000 euroa hankerahaa ohjaajakuluihin.

Taustalla on telinevoimistelun uusi tuleminen nuorten keskuudessa nykyaikaan päivitettynä. Syksyllä alkoivat uusina suosittuina ryhminä muun muassa poikien freegym sekä tyttöjen telinevoimistelu ja akrobatia.

Ajan hermolla ollaan myös varttuneempien liikunnassa. Ohjelmaan tulleet hathajooga ja syvävenyttely saivat suuren suosion.

– Ihmiset haluavat nyt myös rauhallisempaa, kiireen pysäyttävää liikuntaa, sanoo KeLiNan sihteeri Mervi Hämäläinen.

Kerimäen Liikuntanaisia ei voi syyttää ainakaan ikäsyrjinnästä. Nuorimmat aktiiviliikkujat löytyvät 1-2 -vuotiaiden taaperojumpasta, vanhimmat jumppaajat käyvät jo hyvää vauhtia yli kahdeksaakymmentä.

KeLiNa on onnistunut tavoittamaan myös nuoret. Seuran yli kolmestasadasta jäsenestä on 180 alle 18-vuotiaita.

Jäsenmäärä kuvaa muutenkin KeLiNan vakiintunutta asemaa. Jo vuonna 1989 jäseniä oli 316. Kymmenen vuotta sitten jäseniä oli 346.

Yksi menestyksen salaisuus on onnistunut ohjaajakoulutus. Nuorista on aina löydetty uusia vetäjiä ryhmille, kun entiset ovat lähteneet opiskelun tai työn perässä muualle.

– Nuorten ohjaajien koulutus on jatkuvaa, myöntää Mervi Hämäläinen.

Hyvä esimerkki KeLiNan koukuttavuudesta on seuran nykyinen varapuheenjohtaja Anne Ursin.

– Olin jo lapsena äidin mukana perustavassa kokouksessa. Seuran kautta suoritin aikanaan myös C-valmentajatutkinnon, kertoo Ursin.

Kerimäen Liikuntanaisten ominaispiirteenä on vuosikymmenten ajan pysynyt, että se on harrasteseura. Kilpailutoiminta ei seuran linjaan kuulu.

– Paitsi lentopalloilijat, jotka ovat osallistuneet Mämmiturnauksiin, heittää Arja Karttunen.

Karttusen mukaan Kerimäen kunta tuki aikanaan esimerkillisesti paikallisia liikuntaseuroja tarjoamalla maksuttomat salivuorot ja toiminta-avustuksia.

Kuntaliitoksen jälkeen taloudellinen selviäminen hieman pelotti, mutta kohdeavustuksista on ollut ainakin hankintoihin iso apu. Varoja kerätään vuosittain myös muutamilla talkootempauksilla.

Kaikesta huolimatta KeLiNa on pystynyt pitämään harraste- ja jäsenmaksut kohtuullisina. Vuoden aikana järjestetään myös useita ilmaistapahtumia.

– Halutaan että mahdollisimman moni pääsisi harrastamaan niin ettei ainakaan maksuista olisi kiinni, tiivistää Anne Ursin.

Naiset halusivat oman seuran

Kerimäelle syntyneen naisliikuntaseuran perustava kokous pidettiin Tanhuvaarassa 14. huhtikuuta 1979. Läsnä olivat Hilkka Astikainen, Hannele Otranen, Anneli Karjalainen, Anja Kaukoranta ja Ulla Ijäs Kerimäeltä sekä Raili Savolainen Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitosta.

Tärkeimpänä syynä seuran perustamiseen oli saada naisten toiminta laajemmalle pohjalle.

– Naiset olivat toimineet ennen seuran perustamista eri urheiluseurojen alaosastoina, pääasiassa Kerimäen Kisassa. Naiset olivat halukkaita itsenäiseen toimintaan, kertoo historiaa selvitellyt sihteeri Mervi Hämäläinen.

Muutamia viikkoja aiemmin oli järjestetty liikuntailta, jossa oli lähes neljäkymmentä osanottajaa.

Seuran nimeksi hyväksyttiin Kerimäen Liikuntanaiset. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittin Ulla Ijäs ja johtokuntaan kuuluivat lisäksi Hilkka Astikainen, Hannele Otranen, Anneli Karjalainen, Pirjo Anttonen, Anja Kaukoranta ja Helli Nousiainen. Seuralla on ollut kaksitoista eri puheenjohtajaa.

Kerimäen Liikuntanaisten 40-vuotisjuhla ja temppurata B-koululla la 4.5. klo 12-15.