Merja Mäkisalo-Ropponen: Hyvinvointivaltio on myös minun tarinani

-Ilman suomalaista hyvinvointivaltiota Merja Rissasen ei olisi ollut mahdollista edetä Murtoin kylältä opinnoissa ja työelämässä eteenpäin, muisteli kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) nuoruuttaan Tohmajärven Vappujuhlan puheessaan.

-Siksi haluan puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden edetä elämässä riippumatta siitä, onko köyhästä tai rikkaasta kodista, maalta tai kaupungista ja olipa tausta mikä tahansa, Mäkisalo-Ropponen jatkoi.

Suomen vahvuus on myös ollut pyrkimys eriarvoisuuden vähentämiseen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon sekä kaikkien pitämiseen kehityksessä mukana. Hyvinvointiyhteiskunta ja erityisesti laajat panostukset koulutukseen ovat antaneet ihmisille mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun ja omien unelmien tavoitteluun kotitaustasta riippumatta. Juuri tästä syystä me sosialidemokraatit haluamme entisestään vahvistaa koulutusta, varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluun asti.

Kansalaiset ovat eduskuntavaaleissa antaneet sosialidemokraateille luottamuksensa lähteä jälleen rakentamaan turvallista näkymään ihmisille. Nyt on aika investoida ihmisiin ja osaamiseen ja luoda näin vahva silta kohti tulevaa. Toisen asteen koulutus on meidän aikamme peruskoulu, jota ilman muuttuvassa työelämässä ei pärjää, siksi oppivelvollisuuden jatkaminen on ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen.

– Sipilän hallituskausi osoitti sen, että yhdessä saavutettuja sopimuksia halutaan aina tilaisuuden tullen kyseenalaistaa ja työväenliikkeen aikaansaannoksia nakertaa. Edelleen tarvitaan yhteisrintamaa puolustamaan työväestön ja köyhien oikeuksia. Tämä sanoma ei ole vanhentunut, Mäkisalo-Ropponen muistutti puheessaan.