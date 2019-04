Lukijan mielipide: Kiteellä tehdään oikeita asioita

0

Kiteellä on uusi koulukeskus, muutama vuosi sitten avattu nuoriso- ja yhteisötila, tasokas lukio, omalla paikkakunnalla toimiva ammatillinen koulutusyksikkö, edistyksellinen varhaiskasvatus, uusittu terveyskeskus ja terveysasema, lääkärin akuutti-ilta- ja -viikonloppuvastaanotto, uudesti rakennettuja tehostetun palveluasumisen yksiköitä eri puolilla kuntaa sekä juuri valmistunut paloasema.

Meillä on moderneja ulkoliikuntapaikkoja sekä erinomaiset latu-, pururata-, polkujuoksu-, pyöräily- ja moottorikelkkareitistöt unohtamatta VesPeliä, jäähallia ja Rantakenttää. Meillä on kauniita, pöheiköistä raivattuja kaupunkijärvinäköaloja, uudistettu maauimala keskellä kaupungin keskustaa sekä kehittyvä Meijerinrannan alue.

Kiteellä on tarjolla monipuolisia yritystiloja ja edullisia tontteja eri puolilla kuntaa. Olemme ottaneet kaupungissa käyttöön uusia yritysyhteistyön toimintamalleja. Listaa voisi jatkaa pidemmällekin.

Kiteellä on hyvä elää – täältä löytyvät monipuoliset palvelut niin lapsille, nuorille, lapsiperheille, työikäisille kuin ikäihmisillekin.

Kiteellä on toteutettu vuodesta 2014 alkaen talouden tasapainottamissuunnitelmaa- ja toimenpideohjelmaa. Kiteellä asetettiin tuolloin erittäin kunnianhimoiset tavoitteet kriisikunnan tunnusmerkistöt täyttävän kunnan nostamiseksi taloutensa tasapainottaneeksi, itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan perustan omaavaksi kaupungiksi.

Kaupungin talous on saatu tasapainoon, joten satsaamme nyt elinvoiman lisäämiseen ja uusien työpaikkojen määrän lisäämiseen. Kiteen kaupunkistrategiasta näkyy vahva tahtotila toteuttaa myönteistä kehitystä ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Kuluvalla strategiakaudella on mielestäni keskitytty kiitettävällä tavalla kaupunkistrategian pääteemoihin, joissa korostuvat elinvoima, hyvinvointi, elinympäristö ja yhdessä tekeminen. Tärkeisiin, elinvoimaa lisääviin asioihin ollaan valmiita satsaamaan myös taloudellisesti.

Kiteellä toimii nyt päätoiminen sivistysjohtaja, ja nuorisotyöhön on satsattu viime vuosina kiitettävästi.

Uudessa tehtävässä aloitti elinkeinopäällikkö, jonka tärkeimpänä tehtävä on lisätä työpaikkojen määrää sekä tuoda maailmalla liikkuessa esille Kiteen onnistumisia ja muita myönteisiä asioita kunnastamme.

Kaupungin työttömyysaste laskee tasaisesti, ja Puhos-halliin on jo saatu lisää vuokralaisia. Asiat etenevät oikeaan suuntaan, ja tuloksia on jo nähtävissä.

Edelleen tarvitsemme uusia ideoita kaupungin elinvoiman lisäämisen puolesta. Kaupungin budjettiin on varattu tänäkin vuonna miljoonan euron kehittämisraha vaikuttavien, työpaikkoja lisäävien ideoiden toteuttamiseen.

Kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita ideoimaan kaupungin elinvoiman lisäämiseen tähtääviä toimia. Ideoita voi tuoda esiin eri puolilla kuntaa järjestettävissä kumppanuuspöytätilaisuuksissa ja myös meidän luottamushenkilöiden kautta aloitteiden ja muun vaikuttamisen keinoin.

Voidaan sanoa, että Kitee on useammallakin mittarilla mitattuna valopilkku Pohjois-Karjalassa, ja viime vuosien saavutuksemme kestävät monessa asiassa vertailun muidenkin Suomen kuntien kesken.

Kaupungin taseessa on lähes kaksikymmentä miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää, joka toimii puskurina ja parantaa Kiteen kaupungin riskinkantokykyä esimerkiksi kaupunkikonsernin vastuut ja tulevaisuuden epävarmuustekijät huomioiden.

Tarvitsemme nyt ennen kaikkea rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, uusia ideoita ja tarmokkaita toteuttajia tehdä vaikuttavia ratkaisuja Kiteen elinvoiman lisäämiseksi.

Toivon, että erityisesti muutamat kaupungin vetovoimaa lisäävät asiat etenisivät nopeasti: tarvitsemme maankäyttöpäällikön maankäyttö- ja kaavoitusasioita edistämään, kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma tulisi saada pian toteutukseen, ja Kiteen keskustaan keskeiselle paikalle tulisi järjestää lasten leikkipaikka ja lapsiperheiden kohtaamispaikka.

Sanna Halttunen

Yrittäjä, KTM

Kiteen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen, KOK, sekä elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsen