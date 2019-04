Lossi ei tarvitse aikataulua

0

Talvikelit ovat tältä erää takanapäin ja sorateiden kelirikkokausi ollut helpompi kuin vuosi sitten. Kuluvan kevään aikana ei ole toimitukseen tullut kuvia kylätielle uponneista autoista, kuten viime keväänä.

Päällystetyillä teillä kuitenkin yllätyksiä riittää kuten tähän aikaan vuodesta yleensäkin. Tiellä liikkujan on syytä noudattaa varovaisuutta paitsi yleisen turvallisuuden vuoksi, myös oman ajoneuvon ehjänä pysymisen edesauttamiseksi. Päällysteeseen muodostuneet reijät ja kuopat ovat sitä suurempia yllätyksiä, mitä kovempi on ajoneuvon vauhti. Malttia siis liikenteeseen, vaikka tien liukkautta ei nyt tarvitse varoa.

Kevätkelien yllätyksiin kuuluu sisävesien lauttaliikenteen aikatauluttaminen, jota Varsinais-Suomen Ely-keskus nyt suunnittelee. Muutoksella olisi vaikutuksensa paitsi yleiseen rahtiliikenteeseen, myös niiden elämään, jotka asuvat saaristossa ja vailla kiinteää tieyhteyttä.

Tiedostaako lauttaliikennettä hallinnoiva taho, että myös kylillä ja lossien takana asuu työssä käyviä ihmisiä, joiden päivät ovat ainakin yhtä aikataulutettuja kuin taajamien asukkaiden? Kaikki lossia käyttävät eivät ole kiireettömiä loma-asukkaita tai eläkeläisiä, vaan useimpien arki kulkee päivittäisten rutiinien asettamassa kehyksessä, eikä suinkaan lossin aikataulun mukaan. Lapset on toimitettava päivähoitoon ja työpaikalle ehdittävä ajoissa, vaikka matkat ovat pitkät ja vesiäkin ylitettävänä.

Lossin aikatauluttamisen pitäisi tuoda erittäin isot hyödyt, että alueen asukkaiden kiusaamiseen kannattaa ryhtyä. Toistaiseksi mahdollisen siirtymän hyötyjä ei ole pystytty uskottavasti selittämään, mutta haittoja muutoksesta koituisi hyvin laajalle joukolle. Parasta olisi, että onnettomasta suunnitelmasta luovutaan kokonaan.