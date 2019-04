Konttisen perintövaroilla Kengurumeininkiä – lastenmusiikin konkarit pyörähtivät pompittamassa Savonrannalla

0

Miten monenlaista kivaa Sirkka ja Siiri Konttisen perintövaroilla voikaan tehdä. Pääsiäisen alla saatiin uusi esimerkki, kun suomalaisen lastenmusiikin eturivin nimiin kuuluva Kengurumeininki-yhtye kävi aamukeikalla Savonrannan koululla.

Yhtye oli tällä kertaa liikkeellä duona, johon kuuluivat laulaja Pekka Malkki sekä laulava kitaristi Altti Uhlenius. Se ei menoa haitannut, vaan kaksikko sai lapsijoukon pomppimaan posket punaisiksi.

Perintövaroilla kustannettuun ilmaiskonserttiin oli kutsuttu päiväkodin ja alakoululaisten lisäksi kotihoidossa olevia lapsia. Ikäjakauma olikin laaja, mutta Kengurumeiningin reipas ote sai kaikenikäiset hytkymään musiikin tahdissa. Pomppujen tahdissa yhdistyivät kulttuuri ja liikunta.

Vuonna 1996 peruustettu Kengurumeininki on ehtinyt pompituttaa lapsia ja vanhempia jo yli 3500 keikalla. Menoa ja meininkiä on tallennnettu viidelle levylle, kolmelle myyntivideolle ja omaan tv-sarjaan.

– Nykyään keikkoja kertuu vuosittain toistasataa, osa duoina ja osa isommalla kokoonpanolla. Mukava harrastus muiden töiden lomassa, kuvailee Pekka Malkki.

Uuttakin musiikkia syntyy vielä ajoittain, mutta kynnys kokonaisen levyn julkaisemiseen on musiikin nykyisellä tuotantomallilla korkea.

Malkki ja Uhlenius myöntävät lastenmusiikin käsitteen hieman hämärtyneen takavuosista. Fröbelin Palikoiden sijaan Yhä nuorempien suosikkeja ovat Robin, Isaac Elliot, Sanni ja vastaavat popparit. Pienestä isoksi muututaan aiempaa varhaisemmin.

– Sen huomaa keikoillakin. Yleensä taitekohta näkyy selvimmin 3.-4-luokkalaisissa pojissa, sanoo Malkki.

– Mutta kyllä tällainenkin musiikki vielä puree. Leikin kautta mennään.