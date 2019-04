Rauhallinen pääsiäinen Pohjois-Karjalassa – ruohikkopalovaara nyt suuri

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella oli rauhallinen pääsiäinen. Maanantaina, toisen pääsiäispäivän iltana pelastustoimi oli saanut 39 hälytystä, kun vastaava määrä edellisvuonna oli 56 hälytystä.

–Suurimpina työllistävinä tehtävinä tänä vuonna on ollut liikenneonnettomuudet ja rakennuspalot, joihin molempiin tehtäviin lähdettiin kahdeksan kertaa. Vaikka tehtävämäärä on suurehko, niin valtaosaltaan tehtävistä vahingot ovat jääneet vähäisiksi, pelastuslaitos tiedotti.

Pelastuslaitos muistuttaa heikoista jäistä.

– Nyt on aika viimeistään unohtaa jäälle meno ja odottaa suosiolla jäiden sulamista.

Toisena ennakointina kevään tuoma vaara ruohikkopaloista. Edellisen vuoden kuiva ruohikko syttyy erittäin herkästi, vaikka ympärillä tuntuisi olevan kosteaa. Kuiva ruohikko syttyy erittäin herkästi jopa kipinästä.

Pelastuslain kuudenteen pykälään liittyen avotulen teko on kielletty metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.

Varoitustilanteen voi tarkastaa muun muassa ilmatieteen laitoksen varoistussivuilta, https://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.