Viikon luontoääni – siivekäs monitaituri

21Pähkinänakkeli on lintumaailman monitaituri. Se osaa varastoida ruokaa, muurata pesäänsä sekä kiipeillä ylös- ja alaspäin kuin akrobaatti. Kiipeilytaitoja nakkelit tarvitsevat ravinnon etsimisessä. Naaras puolestaan muuraa pesäkolon aukon tai suuren pöntön suun esimerkiksi kaarnankappaleilla, etteivät pikkupedot pääsisi tekemään ryöstöä.

Suomeen pähkinänakkelit ovat tulleet sekä lounaasta että idästä. Leveänokkaisempi ja värikkäämpi alalaji on kotoisin Euroopasta, kapeanokkaisempi ja vaaleampi jopa Uralin takaa idästä.

Punkaharjun monipuolinen puusto houkuttelee pähkinänakkeleiden molempia alalajeja. Tänä talvena havaintoja kertyi myös Kerimäeltä, mutta Enonkoskella laji on huomattavasti harvinaisempi.

Nakkeleiden yleistymisen syy ovat ruokintapaikat, joilla tarjotaan pähkinää ja auringonkukan siemeniä. Nakkeli ei jää lintulaudalle istuksimaan, vaan vie herkkupalan turvaan.

Nakkeleiden yleistyminen on 2000-luvun ilmiö. Laji kuuluu Suomen pesimälinnustoon, mutta kannan koosta on paha mennä sanomaan mitään.