Kaakkois-Suomessa ennakkoon äänestäneet suosivat SDP:tä

SDP on saanut Kaakkois-Suomen ennakkoäänistä 26,2 prosenttia. Toiseksi kiri keskusta, joka sai ennakkoäänistä 18,7 prosenttia ja kokoomus on aivan kannassa 18,3 prosentillaan. Perussuomalaisten äänipotti Kaakkois-Suomen ennakkoäänistä on 15,5 prosenttia.

Vihreät keräsivät 8,9 prosenttia ja Kristillisdemokraatit 4,8 prosenttia. Vasemmistoliiton osuus ennakkoäänistä on tasan neljä prosenttia.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ennakkoon äänesti 37,2 prosenttia äänioikeutetuista.

Vaalipäivän ja vaalien kokonaistulos selviää kun äänet on laskettu 14.4. noin klo 23 mennessä.

Muut puolueet ennakkoäänestyksen perusteella Kaakkois-Suomessa

Sininen tulevaisuus 1,4%

Liike Nyt ry 1,1%

Seitsemän tähden liike 0,3%

Piraattipuolue 0,3%

Kansalaispuolue 0,2%

Feministinen puolue 0,1%

Suomen Kommunistinen puolue 0,1%

Suomen Kansa Ensin 0,1%